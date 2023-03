Whatsapp, leggi tutto senza spunte blu: ti basta fare così

Come eliminare le spunte blu da Whatsapp, per poter leggere liberamente i messaggi senza farlo sapere agli altri.

Per creare un account su Whatsapp è necessario fornire il proprio numero di telefono e un nome profilo scelto liberamente. Possono essere inserite altre informazioni facoltative compilando i campi disponibili nella sezione info ed in più aggiungere un’immagine del profilo.

Utilizzando Whatsapp è possibile poi condividere tutta una serie di altre informazioni con i propri contatti, ad esempio condividendo la posizione in tempo reale attraverso i dati del gps. Per attivare questo servizio è necessario autorizzare la condivisione nelle impostazioni dei dispositivi iOS e Android.

Nel tempo Whatsapp ha cercato di implementare i propri sistemi di sicurezza con particolare attenzione alla privacy degli utenti. La crittografia and-to-end permette che chiamate, messaggi e file multimediali come immagini, audio, video o documenti non possano essere visualizzati da terzi, WhatsApp incluso.

Whatsapp garantisce che i messaggi sono archiviati sui dispositivi degli utenti e non sui propri server, dove passano in maniera crittografata solo durante il trasferimento. Anche le informazioni sul proprio “stato” sono protette da crittografia end-to-end, quindi è l’utente a decidere se condividerle o meno con i propri contatti.

Come eliminare le spunte blu da Whatsapp

Quando inviamo un messaggio, Whatsapp ci avvisa quando il messaggio è partito con una spunta grigia in basso a destra, quando è stato consegnato con una seconda spunta grigia e quando è stato letto con una doppia spunta blu. Quest’ultima funzione può essere disabilitata in modo da non far capire ai propri contatti se il messaggio è stato letto o meno.

Questa funzione è stata introdotta già da qualche anno su richiesta di molti utenti che preferivano non far sapere il momento esatto in cui il messaggio era stato letto. Basta infatti aprire la conversazione con il proprio contatto perché appaia immediatamente la doppia spunta blu. E’ bene sapere che eliminando la funzione delle spunte blu, si perde la possibilità di vederle in tutte le conversazioni anche quelle con gli altri contatti.

Per eliminare questa funzione dal proprio dispositivo basta agire sulle impostazioni dello smartphone. Dal menu delle App selezionare l’applicazione Whatsapp, poi fare click su “Impostazioni”, poi su “Privacy” e cercare la voce “Conferme di lettura”. Attivando e disattivando le “Conferme di lettura” è possibile far apparire o meno le famigerate spunte blu. Le spunte blu compariranno, comunque, nelle chat di gruppo, infatti è impossibile disattivarle per le conversazioni tra più contatti.