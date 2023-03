Bollette, risparmi 100€ se usi il forno così: un vero trucco che nessuno conosce

Come probabilmente ben saprete, sia l’Italia che l’Europa intera sono recentemente state colpite dal caro energia, che le ha coinvolte in maniera inesorabile.

Tutto risale per la cronaca a circa 12 mesi fa, quando scoppiarono i primi conflitti in Ucraina, che si sono portati appresso delle importanti conseguenze non da poco, riversate poi su tutto il territorio europeo.

In primis ricordiamo l’aumento senza senso dei costi delle materie prime, che a sua volta a portato ad un’inflazione generale in tutto il settore alimentare. A questo uniamo poi la conseguenza più importante, vale a dire il rialzo del costo dell’energia elettrica e del gas metano, che ha chiaramente obbligato le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia per esempio, nel caso del territorio di competenza italiano) ad aumentare per forza di cose il costo delle bollette mensili dell’energia.

Fortunamente i governi delle principali nazioni europee sono immediatamente accorsi in aiuto attuando diversi provvedimenti, atti a venire incontro alla fetta di popolazione più bisognosa. Nel caso del nostro governo italiano, per esempio, sono stati pubblicati diversi decreti, come il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, volti a fronteggiare questo gravoso problema.

Tra le principali introduzioni ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione, il quale essendo caratterizzato da un’alta classe d’efficienza energetica consuma meno e conseguentemente permette di risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno.

Tutto ciò però non è bastato per tantissime famiglie italiane che si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento di bollette pesantissime, e spesso hanno faticato ad arrivare alla fine del mese.

Consigli utili

Ecco quindi che quest’oggi abbiamo deciso di fornirvi alcuni accorgimenti utili per consumare meno energia elettrica possibile e risparmiare cifre considerevoli. In particolare andremo a focalizzarci su uno degli elettrodomestici indubbiamente più utilizzati all’interno dell’economia domestica, vale a dire il forno elettrico.

Il primo consiglio che vi diamo è quello di posizionare il forno elettrico il più lontano possibile dal frigorifero, dal momento che l’aumento di temperatura favorito dal forno potrebbe portare a un conseguente malfunzionamento del frigorifero, e anche un notevole dispendio in termini energetici ed economici, per mantenere l’adeguata temperatura al suo interno.

Oltre a questo, la nostra raccomandazione è quello di prediligere ricette possibilmente veloci, così da dimezzare i tempi di cottura rispetto a un piatto più lungo da portare a termine.