Caterina Balivo, la sua cucina è il sogno di ogni donna: costa come una macchina nuova

Spunta dai social la foto che ritrae Caterina Balivo nella sua bellissima cucina nuova tra lo stupore dei fan sui social

Quando si arreda la propria casa, la cucina è uno degli ambienti più importanti che diventa palcoscenico di molti momenti della quotidianità domestica con la famiglia, con i figli o con gli amici. Inoltre, la cucina è il luogo più sottoposto a usura e per questo è importante scegliere con cura i mobili e gli elettrodomestici per arredarla.

La cucina racconta molto della vita familiare, non a caso troviamo nel cinema tantissime cucine che fanno da sfondo a scene di film famosi. Come quella di Maryl Streep nel film “Julia & Julia”, in cui l’attrice interpreta la cuoca e scrittrice americana Julia Child, autrice di oltre 524 ricette.

O ancora la famosa cucina in cui scocca la scintilla tra un dannato e romantico Bradley Cooper e la favolosa Sienna Miller nel film “Il sapore del successo” che racconta la storia del genio dei fornelli Adam Jones.

La cucina è anche un luogo di convivialità, non a caso è stata scelta come sfondo della serie tv “Dinner Club”, in cui personaggi famosi italiani, del calibro di Pierluigi Favino, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e tanti altri, si incontrano a cena e ogni puntata uno di questi si occupa di preparare il menù ispirato ad un’esperienza vissuta al fianco dello chef Cracco.

La cucina di Caterina Balivo

Non a caso molti vip sono soliti pubblicare foto mentre sono in cucina, magari ai fornelli, intenti a preparare qualche pietanza particolare. Queste foto restituiscono un volto umano del personaggio e aumentano l’affetto dei follower che vedono il proprio idolo in un contesto informale.

Di recente anche Caterina Balivo ha mostrato ai propri fan la sua cucina nuova, firmata Ernestomeda, in un post sui social in cui si cimenta ai fornelli. La nota conduttrice napoletana è intenta a friggere in un’ampia padella quelle che sembrano patatine fritte che appaiono in primo piano nella foto insieme al resto della cena a base di hamburger.

I fan non hanno potuto non notare la splendida cucina dal design contemporaneo ed elegante. La cucina della Balivo ha al centro una grande isola, dotata sia di un tradizionale fornello a gas, sia da un piano a induzione di ultima generazione. La conduttrice, ed ex modella, ha sempre dichiarato di avere una grande passione per la cucina, in particolare per tutti piatti legati alla sua terra di origine.