Aurora Ramazzotti, la confessione drammatica sui bambini: “mi viene da piangere…”

La figlia primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è in dolce attesa ed è ormai agli sgoccioli. Il piccolo si sta facendo attendere con foga ed emozione dalla famiglia che lo aspetta a braccia aperte.

Aurora Ramazzotti è la figlia d’arte del cantante italiano Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker. La giovane oggi ha appena 27 anni e qualche chilo in più per via della gravidanza che ha mantenuto per molto tempo nascosta il più possibile, fin quando non è diventata evidente. Posta spessissimo contenuti sui social, in particolare su Instagram aggiornando i fan delle sue condizioni.

La giovane è fidanzata con l’imprenditore e plurilaureato Goffredo Cerza. La coppia sembra sempre più unita e innamorata. I due diventeranno genitori e probabilmente tra pochissime ore, la nascita è definitivamente alle porte.

Il piccolo sarà un maschietto e sia i genitori che i nonni non vedono l’ora di averlo tra le loro braccia. Michelle stessa ha pubblicato molto spesso foto di video di Aurora con il pancione, proprio come lei aspettava la ragazza anni fa alla sua età.

La Hunziker è emozionata e non vede l’ora che Aurora diventi mamma e viva a tutto tondo l’esperienza che ha vissuto anche lei, definendola la cosa più bella della sua vita.

Aurora e la confessione delle ultime ore

Aurora Ramazzotti è molto seguita sui social, su Instagram in particolare pubblica spesso contenuti e non solo riguardanti la sua dolce attesa. Nelle ultime ore ha condiviso con i suoi seguaci un post di sfogo, dichiarando il suo punto di vista riguardo qualcosa accaduto poche ore fa.

Si tratta della manovra fatta dal Viminale che ha ordinato al Comune di Milano di non registrare più i figli delle coppie dello stesso sesso. Dunque la com missione Politiche europee del Senato ha bocciato la proposta di regolamento europeo per il riconoscimento dei diritti dei figli di coppie omosessuali e l’adozione di un certificato europeo di filiazione.

Le parole di Aurora

Aurora Ramazzotti ha condiviso una storia con il suo pubblico scrivendo: “Mi viene da piangere a pensare a tutte quelle coppie meravigliose che si fanno un culo così per riuscire a provare la gioia di essere genitori, bloccate da un governo ossessionato con loro per ragioni che non reggevano nel 1800, figuriamoci oggi.”

Non solo verranno penalizzate delle persone meramente per il loro orientamento sessuale […] ma anche dei bambini innocenti dovranno subire le conseguenze di questo paese retrogrado.”