Lavatrice, questo rischio è dietro l’angolo: non sbagliare mai questa cosa

Nonostante il rincaro dell’energia stia imperando in tutta Europa, al giorno d’oggi utilizziamo gli elettrodomestici più che mai, ancor più che in passato.

Tra forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, frigorifero, lavastoviglie, forno elettrico e chi ne ha più ne metta, sono veramente moltissimi e variegati i dispositivi elettrici di cui facciamo uso pressochè ogni giorno, per lo svolgimento delle nostre attività quotidiane.

Un esempio è la lavatrice, che utilizziamo quotidianamente per pulire e rendere profumati i nostri indumenti, che utilizziamo di giorno in giorno. Uno dei rischi principali in tal senso è senz’ombra di dubbio il consumo elevato da un punto di vista energetico.

Fortunatamente questa situazione è stata ultimamente mitigata, grazie alla realizzazione di elettrodomestici di nuova generazione ad alta classe d’efficienza energetica (dalla classe A++ in poi, per intenderci), i quali consumano sensibilmente di meno rispetto agli elettrodomestici tradizionali, e di conseguenza permettono di risparmiare cifre considerevoli a lungo termine. Questo viene poi ulteriormente incentivato da tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste,

Oltre a questo vi consigliamo anche di prediligere in particolare l’utilizzo della modalità Eco, la quale consente anche in questo caso di consumare di meno, dal momento che fa uso di temperature sensibilmente inferiori rispetto a quelle della lavatrice tradizionale, e quindi anche in questo caso riuscite a risparmiare cifre davvero importanti alla fine del mese e dell’anno.

Le novità di oggi

Una delle ultime novità nel campo delle lavatrici è senz’ombra di dubbio alcuno l’utilizzo delle lavatrici smart, ovvero quelle connesse a internet in maniera pressoché costante, e sincronizzate con il nostro smartphone. Questo specifico tipo di lavatrici consente infatti di programmare anche da remoto l’avvio dei programmi di lavaggio, semplicemente facendo utilizzo di uno smartphone connesso a internet. Questo si rivela molto utile, soprattutto nell’evenienza in cui siamo lontani da casa, e intendiamo impostare un programma di lavaggio in modo comodo e veloce.

Oltre a questo rivestono una particolare importanza le lavatrici a dosaggio automatico, le quali consentono in particolare di dosare in maniera attenta e precisa il detersivo che andremo a utilizzare. Dal momento che in questo caso si userà un quantitativo sufficiente per un mese, questo permetterà di risparmiare molto detersivo rispetto che a caricarlo quotidianamente.

Ciò porterà in primis ad un risparmio del detersivo, e in secondo luogo anche ad un minor impatto a livello ambientale. Una volta esaurito il detersivo, nel caso delle lavatrici smart comparirà un messaggio che indicherà la necessità di ricaricare l’autodispenser.