Ilary Blasi, ritorno di fiamma importante: il dettaglio non sfugge

Ilary Blasi è ogni giorno al centro della cronaca italiana, in particolare da quando la notizia del divorzio tra lei e Totti si è diffusa. Lei però non sa mantenere molto nascosti ai fan i dettagli della sua vita privata, infatti le sue storie rivelano qualcosa.

Ilary Blasi è una conduttrice, ex modella e showgirl italiana, nata a Roma nel ’81, dove è cresciuta e vive. La donna è una delle più amate d’Italia, anche per la sua grinta e determinazione, come noto anche per via della sua rottura con Totti.

Ilary è stata da subito amata dal pubblico italiano. Inizia a lavorare dietro agli schermi televisivi nei primi anni del 2000, partecipando a Miss Italia e divenendo Miss Cinema Lazio. Successivamente diviene valletta per Passaparola e poi nota per Letterina e Che tempo che Fa. La sua notorietà massima arriva quando presenta prima il Grande Fratello Vip e poi L’Isola dei Famosi.

Ilary conosce Francesco Totti nei primi anni 2000, all’inizio della sua carriera e in quel periodo il calciatore era innamorato follemente di lei dopo averla vista solo una volta in televisione. Nel 2005 si sposano e hanno due figli. Tra i due però le cose cambiano dopo poco, fino al recente divorzio.

Oggi il calciatore convive con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi, Ilary invece viaggia e ama la sua vita con i suoi figli, viziandosi quando può.

La vita di Ilary dopo il divorzio

Ilary è una donna in carriera e ama il suo lavoro, sta lavorando infatti, alla realizzazione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il programma andrà in onda in televisione tra un mese e nonostante le critiche ricevute, è concentrata sulla sua carriera più che mai.

La conduttrice ha più volte detto di non volersi arrendere e di voler condurre lo show nonostante i problemi famigliari, è pronta a tornare dietro agli schermi e continuerà a farlo, impegnandosi.

Una nuova fiamma per Ilary?

Ilary Blasi è molto social, ama condividere molti contenuti con i suoi fan e ogni giorno le storie che carica sono molte. Da quando è avvenuta la separazione con Totti, pubblica spesso foto in diverse boutique e in giro per il mondo, questa volta le sue storie però, come altre volte, lasciano intendere che abbia novità nella sua vita privata.

Le foto che ha condiviso riguardano alcuni bouquet di rose che le sono state consegnate a casa, i fan ipotizzano si tratti di una nuova fiamma per la show girl. Chissà se anche lei ha ritrovato la passione, noi facciamo sicuramente il tifo per lei.