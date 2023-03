Termosifoni, addio alla bolletta del gas: con questi non spedi più un euro | Paghi solo questo

Il caro energia ha messo in ginocchio non solo gli abitanti italiani, ma tutta la popolazione europea nel corso degli ultimi mesi.

Tutto è iniziato durante i primi mesi del 2022, quando sono scoppiati i conflitti in Ucraina che hanno portato purtroppo diverse brutte cicatrici al loro seguito. In primis ricordiamo l’aumento del costo dei prodotti alimentari, tra cui in particolare l’olio di semi di arachide e tanti altri, che hanno portato ad un’inflazione generale del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento incontrollato del costo dell’energia, sia dell’energia elettrica che del gas metano. Purtroppo questi aumenti incontrollati hanno praticamente costretto le principali società fornitrici d’energia (come per esempio Enel energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare i costi delle bollette sia per l’energia elettrica che per il gas metano, e ovviamente sono stati in moltissimi a storcere il naso per questo.

Per fortuna però lo stato si è mostrato sin da subito presente, con il governo italiano che ha prontamente provveduto ad emettere diversi provvedimenti, come per esempio il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter (con il quarto in dirittura d’arrivo a breve, nei prossimi mesi) volti proprio a fronteggiare il caro energia ed aiutare così facendo le fette di popolazione più bisognose.

Nello specifico ricordiamo innanzitutto il bonus energia, che dava (e dà tutt’ora) 150 euro da detrarre direttamente alle voci dei consumi delle bollette, così come anche le agevolazioni regionali previste per l’installazione di un impianto fotovoltaico, e anche le detrazioni fiscali previste per l’acquisto di un eventuale elettrodomestico di nuova generazione, il quale consente di risparmiare cifre considerevoli, consumando nettamente di meno rispetto ad un elettrodomestico tradizionale.

Alternative vantaggiose

Malgrado tutti i sostanziali aiuti statali e regionali, numerose famiglie si sono ritrovate in seria difficoltà nel sostenere bollette così gravose, e spesso e volentieri hanno faticato ad arrivare alla fine del mese, soprattutto nei casi in cui sono composte da 5 o più membri al loro interno e percepiscono un solo reddito nel nucleo famigliare.

Ecco quindi che abbiamo deciso di fornirvi una serie di consigli per risparmiare il più possibile energia, e di riflesso risparmiare sulle prossime bollette. Il riscaldamento è sicuramente una delle voci che impiegano maggior consumo all’interno dell’economia domestica.

Una delle soluzioni più efficaci per abbattere questi consumi consiste nell’utilizzo di quadri a pareti riscaldanti, i quali grazie alle radiazioni infrarosse che emettono, consentono di riscaldare in maniera ottimale qualsiasi stanza, in modo semplice e veloce rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali. Così facendo, impiegheremo meno tempo per arrivare alla temperatura desiderata, e risparmieremo di conseguenza anche sulle bollette dell’energia.