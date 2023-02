Caterina Balivo, dopo il lutto l’altra tragedia: “la tragica morte”

Caterina Balivo è una conduttrice seguitissima sui social, condivide con i suoi seguaci tutto. L’ultimo post riguarda una tristissima notizia che ha colpito il mondo dello spettacolo italiano.

La conduttrice Caterina Balivo è molto amata da tutto il pubblico italiano, è nota particolarmente per la sua audacia e determinazione che l’hanno portata ad avere oggi una carriera di cui è molto soddisfatta e inoltre ha moltissimi seguaci anche sui social. Ha 43 anni e dopo molto tempo dopo i sotto ai riflettori, ama ancora la sua carriera e intrattiene sempre gli spettatori con lo stesso fascino dei primi anni.

La carriera di Caterina inizia quando appare sugli schermi della 7a edizione di Scommettiamo che..? su Rai1, affiancando il conduttore Fabrizio Frizzi. Subito dopo collabora per un paio di anni come inviata ad alcune trasmissioni molto seguite, un esempio ne è I raccomandati, programma di Carlo Conti.

Dopo i primi approcci sotto ai riflettori, la Balivo decide di partecipare ai concorsi di bellezza italiani di Miss Italia, Miss Italia Notte e Miss Italia Top. Negli anni a seguire conduce anche da sola programmi televisivi di diverso tipo, per tutti sempre molto apprezzata dagli italiani che si affezionano a lei sempre di più.

Caterina è molto attiva sui social, condivide tutto con i suoi fan, dalle gioie ai dispiaceri e tra le sue ultime storie di Instagram purtroppo, ha condiviso una tristissima notizia che ha distrutto tutti come lei.

La storia su Instagram di Caterina

Nelle ultime ore si è diffusa la tristissima notizia che ha colpito il mondo dello spettacolo italiano, purtroppo è deceduto uno dei conduttori che hanno fatto la storia della televisione italiana. Caterina come i suoi colleghi, ne sta soffrendo moltissimo.

L’uomo in questione è il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, morto soli pochi giorni fa, lasciando un enorme vuoto nel cuore e nella vita della moglie Maria De Filippi, dei figli e dei colleghi (ovviamente anche del pubblico).

Caterina Balivo: le tristi parole

Caterina Balivo ha dedicato alcune storie su Instagram al grande conduttore deceduto, ha parlato infatti di Maurizio Costanzo. La conduttrice ha spiegato di essere dispiaciuta per la sua assenza al funerale dell’uomo.

La Balivo ha scritto: “Manco da qualche giorno, la scorsa settimana è stato il mio compleanno e mi sono presa qualche giorno per stare con la mia famiglia. E’ stata una settimana molto bella fin quando la notizia della morte di Maurizio Costanzo non ha sorpreso tutti noi. Come sapete ero molto legata a lui e mi dispiace molto infatti non poter essere ai funerali ma sto lavorando molto lontano dal centro”.