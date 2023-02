Bonus vacanze, il grande ritorno: 1400€ per tutti voi

Nel corso di questi ultimi mesi il caro energia è stato senz’ombra di dubbio una delle problematiche principali per quel che riguarda non solo il territorio italiano, ma anche quello europeo più in generale.

Oggi però non andremo a concentrarci in particolare sul caro energia e le soluzioni per affrontarlo, ma su tutti i bonus che il governo ha introdotto nel corso di questi mesi, per venire incontro soprattutto alle famiglie più bisognose e sostenerle in concreto nei vari pagamenti.

Tra i bonus principali recentemente introdotti menzioniamo le agevolazioni e le detrazioni fiscali per chiunque fosse eventualmente interessato all’acquisto di nuovi elettrodomestici, che consentono risparmi considerevoli alla fine del mese.

Oltre a questo, ricordiamo il bonus energia da 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette) e infine il Superbonus, che permetteva importanti detrazioni fiscali per l’installazione di un eventuale impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica.

Arrivano in particolare buone notizie per un altro bonus: l’INPS ha infatti recentemente confermato che il Bonus Vacanze è confermato anche per il 2023, similmente a quanto accaduto l’anno scorso. Per chi non ne fosse eventualmente a conoscenza, il bonus vacanze consiste in un contributo fornito a livello statale per soggiorni nel corso dell’estate all’interno di diverse località montane, termali, culturali e di mare, sempre all’interno del territorio italiano. A quanto ammonta e chi ne può beneficiare? Scopriamolo insieme!

Requisiti necessari

Innanzitutto non è possibile usufruire sempre del bonus vacanza, ma solo nel corso di determinati periodi: più precisamente sarebbe possibile usufruirne a luglio, agosto, settembre e ottobre, con l’ultimo giorno fissato rispettivamente al 1 novembre 2023.

Il bonus vacanze è rivolto in particolare ai pensionati, esattamente come anche coniugi e figli disabili, assieme a tutte le persone che se ne prendono cura. Anche l’importo varia, ovviamente in base al proprio ISEE personale: al di sotto di un iSEE pari a 8000 euro, sarà previsto un importo massimo pari a 1400 euro, che corrisponde alla cifra totale del bonus vacanze.

Discorso diverso invece nel caso in cui il reddito sia superiore ai 72’000 euro, in cui scenderà invece a più del 60% della cifra originariamente prevista. L’importo può inoltre variare anche in base alla durata di permanenza delle vacanze, dagli 8 fino ai 14 giorni. La presentazione della domanda per usufruire del bonus vacanze deve essere presentata sul sito dell’INPS, accedendo in particolare facendo utilizzo delle proprie credenziali SPID, CNS o in alternativa con la carta d’identità elettronica, alla sezione “Estate INPSieme Senior”.