Ilary Blasi, tacco rosso e vestito con spacco: il dettaglio non sfugge | Si vede tutto

Ilary Blasi è ogni giorno al centro della cronaca italiana, in particolare da quando la notizia del divorzio tra lei e Totti si è diffusa. Lei però, non si abbatte, le sue foto sul social lo raccontano.

Ilary Blasi è una conduttrice, ex modella e showgirl italiana, nata nel 1981 a Roma, dove è cresciuta e vive. La donna è considerata una delle più amate d’Italia, anche per la sua grinta e determinazione, come noto anche per via della sua rottura con Totti, lei non si lascia abbattere.

Ilary è stata da subito amata dal pubblico italiano. Inizia a lavorare dietro gli schermi televisivi nei primi anni del 2000, partecipando a Miss Italia e divenendo Miss Cinema Lazio. Successivamente diviene valletta per Passaparola, e poi nota per Letterina e Che tempo che fa. La sua notorietà massima la raggiunge presentando L’isola dei famosi e il Grande Fratello, d’aiuto è stato anche il matrimonio con uno dei calciatori più amati d’Italia.

Ilary conosce Francesco Totti nei primi anni 2000, all’inizio della sua carriera e in quel periodo il calciatore era innamorato follemente di lei dopo averla vista per la prima volta dietro agli schermi. Nel 2005 la coppia si sposa e ha tre figli, Chanel, Isabel e Cristian. Tra i due le cose però col tempo sono cambiate, infatti pochi mesi fa hanno annunciato il divorzio pubblicamente.

Oggi Totti è fidanzato con la designer di fiori Noemi Bocchi, Ilary nel frattempo viaggia e si dedica ai suoi figli ed entrambi si incontrano regolarmente in tribunale.

Ilary e la sua vita dopo il divorzio

Ilary è una donna in carriera, ama il suo lavoro e la sua vita. La conduttrice sta lavorando molto per la realizzazione della nuova edizione dell‘Isola dei Famosi, programma che andrà in onda da aprile. Molti hanno criticato la Blasi, considerandola poco concentrata in questo periodo della sua vita sulla carriera.

La donna ha più volte detto pubblicamente di non essersi mai sentita così pronta a tornare dietro gli schermi e continuerà a farlo nonostante tutto, è pronta a lasciare tutti senza parole, impegnandosi.

La storia Instagram di Ilary: lo spacco

Ilary Blasi, dopo il divorzio ha preso tutto il suo tempo per dedicarlo alla sua famiglia e a se stessa, preoccupandosi del suo benessere e soprattutto viaggiando molto, come ha fatto per le vacanze natalizie. Pubblica quotidianamente contenuti sui social, dove è seguitissima.

In questo momento la conduttrice si trova a Monaco, le sue storie e foto lo documentano. Una delle sue ultime storie, condivisa nelle ultime ore, ha lasciato tutti a bocca aperta: indossa un abito nero con uno spacco molto profondo, ovviamente tutti lo hanno notato. E’ sempre in ottima forma, anzi, lo è sempre di più.