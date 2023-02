Ufo e Alieni, arriva la confessione del grande pilota: “Ne ho visti tanti”

Da anni e anni siamo ormai abituati alle testimonianze di avvistamenti di ufo e alieni che si avvicendano di continuo, in ogni parte del mondo.

Questo è aumentato ancor di più grazie anche all’avvento degli smartphone, che hanno permesso (nel corso degli ultimi dieci anni e passa) di effettuare delle riprese in estemporanea che spesso e volentieri testimoniavano l’avvenuto passaggio in cielo di questi strani e ignoti oggetti volanti. Ci eravamo lasciati giusto qualche giorno fa con il pallone spia cinese, che da molti avvistatori era stato ritenuto un vero e proprio ufo, o qualcosa del genere.

Recentemente un pilota avrebbe riportato la sua testimonianza riguardante i sedicenti ufo e gli alieni, di cui ne avrebbe visti davvero tanti nel corso della sua carriera: scopriamo insieme di cosa si tratta. Spesso e volentieri capita infatti che oggetti volanti come palloni, droni, o perfino la spazzatura spaziale vengano confusi erroneamente con alieni ed entità simili.

Tra le tante testimonianze recenti, non possiamo non citare un oggetto spaziale che è stato rintracciato all’interno dei cieli nordamericani, in prossimità della parte settentrionale del Canada. A seguito della segnalazione del comando di difesa aerospaziale americano, il premier canadese Justin Trudeau ha conseguentemente deciso di abbattere l’oggetto, che poteva rappresentare una vera e propria minaccia per il traffico aereo del settore civile.

Lo stesso si è verificato per il pallone spia cinesi: fortunatamente in questo caso due caccia sono intervenuti, portando alla conseguente eliminazione mediante il lancio di un missile da parte dell’F22.

La ricostruzione dei fatti

Ciò che emerso da parte del Pentagono e dalla Casa Bianca stessa è ben poco, in realtà: sappiamo solo ed esclusivamente che si tratta di un oggetto dalla forma cilindrica, privo di pilota al suo interno, con delle dimensioni che possono essere assimilate a quelle di un’autovettura, indicativamente. Per ulteriori dettagli non ci rimane che attendere la fine dell’esame dei resti, che sono stati raccolti in corrispondenza dell’Alaska.

Ricordiamo infatti che nel corso degli ultimi anni gli avvistamenti di UFO sono incomprensibilmente aumentati: nell’anno appena passato, il 2022, sono stati contati ben 500 avvistamenti, e di oltre il 60% di questi non si conosce la reale entità, a differenza dei due eventi sopracitati, che sono stati fortunatamente risolti in breve tempo dalle forze statunitensi.

Gli Stati Uniti temono infatti che la Cina riesca ad utilizzare le tecnologie occidentali per sviluppare nuove risorse militari per il suo stato, da usare in futuro contro tutto l’Occidente. Non ci resta che attendere i prossimi mesi, per vedere come si evolverà la situazione.