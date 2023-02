Forno, da oggi accendilo sempre così: risparmi un sacco di soldi in bolletta

Il caro energia, purtroppo, ha fatto terra bruciata colpendo non solo il nostro territorio, ma in generale l’ambiente europeo. A seguito di tutti i conflitti scoppiati in Ucraina, infatti, il costo dell’energia elettrica e del gas metano sono aumentati a dismisura, chiaramente.

Questo ha, com’è ovvio che sia, portato ad un rialzo generale del costo delle bollette dell’energia da parte di aziende fornitrici come Enel Energia e affini, creando un malcontento generale all’interno del continente europeo.

Per fortuna i governi delle principali nazioni europee (come quello italiano, per esempio) hanno prontamente provveduto con la pubblicazione di diversi decreti, indirizzati proprio alla popolazione maggiormente bisognosa. Come non citare per esempio tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali finalizzate all’acquisto di un elettrodomestico ad alta classe d’efficienza energetica, il quale permette di consumare meno e risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese.

Nonostante tutto questo però, gli aiuti non son bastati e sempre più famiglie rischiano lo stesso di andare incontro alla soglia di povertà, non riuscendo più a sostenere il peso di bollette così ingenti da pagare, soprattutto quando percepiscono un solo reddito a fronte di 5 o più membri al loro interno.

Gli elettrodomestici sono, manco a dirlo e senz’ombra del minimo dubbio, una delle voci sicuramente più influenti in termini di consumi energetici all’interno dell’ambiente domestico. Basti pensare a tutti gli elettrodomestici di cui facciamo uso quotidianamente per andare a compiere tutte le nostre attività dentro casa. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, asciugatrice, scaldabagno, caldaia e via dicendo, sono tantissimi i dispositivi che utilizziamo pressoché quotidianamente.

Raccomandazioni utili

Oggi in particolare andremo a focalizzarci sul forno elettrico, dandovi qualche consiglio e accorgimento utile per consumare meno energia possibile, e risparmiare conseguentemente un sacco di soldi sulla bolletta mensile dell’energia che vi arriverà.

Un fattore molto importante da tenere a mente infatti è quello di preriscaldare il forno, ancor prima della preparazione del cibo. I forni elettrici necessitano infatti, nella maggior parte dei casi, di almeno 10 minuti per arrivare alla temperatura prefissata.

In quei 10 minuti è quindi possibile ottimizzare i tempi, andando a seguire le istruzioni della nostra ricetta del momento per preparare la nostra pietanza nel frattempo. Così facendo riusciremo a ottimizzare sia il tempo che l’impiego dell’energia elettrica, perché non andremo a sprecare nel momento successivo tutti quei minuti necessari alla preparazione della ricetta stessa, e questo si rifletterà in un considerevole risparmio alla fine del mese.