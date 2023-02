Lavatrice, fino ad oggi hai sempre sbagliato: da domani falla così | Risparmi il 30% in bolletta

Il periodo che sta vivendo non è di certo uno dei più floridi da un punto di vista economico ed energetico, non solo a livello italiano, ma a livello di tutto il continente europeo.

I costi dell’energia elettrica e del gas metano nel corso dell’ultimo anno sono lievitati clamorosamente, e questo ha portato come diretta conseguenza un rialzo vertiginoso da parte delle principali compagnie distributrici del costo delle bollette. mensili dell’energia.

La situazione ha gravato in particolar modo su milioni e milioni di famiglie italiane (e non solo), motivo per il quale il governo italiano ha provveduto pressoché immediatamente all’introduzione di diversi decreti, come il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, volti proprio a fronteggiare il caro energia e dare una mano concreta alle famiglie più bisognose e numerose.

Diversi sono stati i provvedimenti molto utili, come per esempio il bonus energia (che ammonta a 150 euro, i quali possono essere detratti in maniera diretta dal costo delle bollette), così come tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per gli acquirenti interessati ad acquistare elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando meno permettono un buon ritorno e risparmio economico alla fine del mese rispetto agli elettrodomestici con diversi anni alle spalle.

Quando si parla di elettrodomestici, il consumo in termini di energia elettrica a livello domestico è davvero alto. Al giorno d’oggi soprattutto, tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero tanti gli elettrodomestici che utilizziamo per compiere le nostre attività quotidiane.

Consigli utili

Oggi in particolare ci focalizzeremo sulla lavatrice, che utilizziamo quotidianamente per lavare e pulire i nostri indumenti dopo averli utilizzati. Esiste infatti un metodo che vi consentirà di risparmiare energia elettrica. e conseguentemente porterà ad un considerevole risparmio sulle prossime bollette dell’energia elettrica che riceverete a casa: scopriamo insieme come.

Il nostro consiglio e accorgimento pratico è in realtà molto semplice, e consiste nell’utilizzo intelligente e ragionato della lavatrice. Innanzitutto vi raccomandiamo infatti di utilizzare la lavatrice all’interno delle fasce orarie economicamente più convenienti, con un particolare focus a quella serale, a cavallo tra le 20 e le 8.

Oltre a questo il nostro suggerimento è quello di prediligere l’utilizzo della modalità Eco / Ambiente, la quale permette di consumare sensibilmente meno rispetto alla modalità tradizionale della lavatrice, con tutto il risparmio che ne deriva alla fine dell’anno. Infine, l’ultimo consiglio che vi possiamo dare riguarda proprio il carico: cercate sempre di utilizzare la lavatrice esclusivamente a pieno carico, in modo tale da evitare lavaggi ripetuti, che rappresentano uno spreco inutile.