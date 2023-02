Lavastoviglie, sconfiggi lo sporco più ostinato: un ingrediente naturale corre in tuo soccorso | È miracoloso

E’ possibile eliminare lo sporco più ostinato dalla nostra lavastoviglie utilizzando un ingrediente completamente naturale, ottenendo risultati miracolosi

L’introduzione degli elettrodomestici hanno completamente cambiato il nostro il modo di vivere e le nostre abitudini in casa. Ci permettono di risparmiare molto tempo da poter trascorrere con i nostri cari o da poter dedicare ai nostri hobby.

Gli elettrodomestici hanno dato un contributo importante anche nei percorsi di emancipazione femminile. Infatti, nonostante oggi sia ampiamente sdoganata la parità di impegno nei lavori domestici, prima non funzionava assolutamente così e nel contesto familiare alle donne erano lasciati tutti i lavori di cura della casa oltre che la crescita e l’educazione dei figli.

Gli elettrodomestici hanno fatto sì che la tecnologia si facesse carico della maggior parte dei lavori da fare in casa. Inoltre, le continue innovazioni nel campo hanno permesso che oggi operino con risultati straordinari. Prendiamo l’esempio della lavastoviglie, che ci permette di lavare montagne di piatti e di pentole, risparmiando tempo e denaro. La lavastoviglie, infatti, riduce di gran lunga gli sprechi legati al consumo di acqua e di energia e ci fa risparmiare sulle bollette.

Anche dal punto di vista igienico, la lavastoviglie porta diversi vantaggi. Difficilmente infatti, riusciremmo a lavare a mano alle stesse temperatura con cui le nostre stoviglie vengono trattate. Processo che insieme a quello dell’asciugatura a caldo, contribuisce ad eliminare completamente germi e batteri.

Come sconfiggere lo sporco nella lavastoviglie

Dopo un certo periodo di utilizzo può capitare che la nostra lavastoviglie non sia più efficace e ci restituisca dei bicchieri opachi. In certi casi, può addirittura accadere che inizi ad emanare un cattivo odore, probabilmente dovuto all’accumularsi dello sporco in alcuni punti più difficili da pulire come il filtro e le guarnizioni. Per ovviare a tutti questi problemi è necessario effettuare un’adeguata manutenzione.

Per la pulizia della lavastoviglie possiamo utilizzare dei prodotti naturali che, probabilmente, già abbiamo in casa. Per esempio l’aceto di mele che può essere utilizzato in diversi modi ottenendo risultati straordinari. Almeno una volta al mese, è consigliato fare un lavaggio a vuoto ad alte temperature versando una tazza e mezzo di aceto sul fondo della lavastoviglie.

Se i cattivi odori dovessero persistere, potrebbe voler dire che ci sono ancora incrostazioni di sporco che possono essere rimosse passando un panno imbevuto di aceto. L’operazione va effettuata sulle pareti della lavastoviglie e, soprattutto, sulle guarnizioni, dove lo sporco spesso si deposita. Ultimo consiglio, versando dell’aceto in un contenitore per vaporizzare e spruzzandone un po’ sulle stoviglie prima di far partire il lavaggio, otterremo dei bicchieri e dei piatti molto più brillanti.