Amazfit GTR Mini, pronta la variante del GTS: il nuovo smartwatch alla conquista del mercato | Prezzi e statistiche

In arrivo sul mercato degli smartwatch l’Amazfit GTR, una variante del GTS Mini arrivato in Italia lo scorso settembre.

Amazfit è un marchio che sta acquistando molta popolarità grazie alla sua variegata offerta di smartwatch e sportwatch ricchi di funzioni e compatibili con tutti i sistemi operativi degli smartphone, da iOS ad Android.

Il marchio Amazfit è stato lanciato nel 2015 dalla compagnia cinese Huami, produttrice della fortunata serie Xiaomi Mi Band. Capace di vendere 56 milioni di dispositivi tra il 2013 e il 2018, anno in cui la Huami Tech viene poi ufficialmente quotata alla Borsa di New York.

Il primo prodotto Amazfit è stato lo smartwatch conosciuto in Europa come Pace, integrato nel sistema Xiaomi e in grado di controllare altri dispositivi. Queste caratteristiche insieme ad uno schermo transflective capace di garantire un’ottima visibilità sotto al sole ne garantirono il successo sul mercato.

Da allora abbiamo visto numerosi nuovi modelli come Amazfit Stratos, oppure il primo con uno schermo OLED come Amazfit Verge, e ancora Amazfit Bip, Amazfit GTR, Amazfit GTS. La stessa azienda negli anni ha realizzato alcune smartband come Amazfit Core e Core 2, a cui si aggiunge Amazfit Arc in grado di effettuare un elettrocardiogramma, ma disponibile solo su alcuni mercati.

Caratteristiche smartwatch Amazfit GTR

Oggi la compagnia, dopo aver lanciato il GTS 4 Mini, lo scorso settembre, si appresta ad arrivare sul mercato con un nuovo modello di smartwatch. E finalmente arrivano anche in Italia freschissime informazioni sul nuovo Amazfit GTR Mini, che avrà un design più giovanile e dinamico e sarà disponi in tre colorazioni: blu notte, rosa e nero.

La formula dovrebbe essere, più o meno, la stessa adottata per Amazfit GTR, con una cassa dalle dimensioni inferiori che dovrebbe far scendere il prezzo rispetto alla versione standard. Amazfit GTR Mini sarà dotato di un display AMoled 2,5 da 1,28 pollici custodito da una cassa in acciaio inox che avrà un solo pulsante sul lato destro. Per un design minimal che può fare bella figura in tutte le occasioni. Lo smartwatch potrà connettersi tramite il suo sitema Bluetooth 5.1 LE sia a dispositivi Android 7.0+ che iOS 12+.

Il sistema operativo Zepp OS permette di gestire il monitoraggio della frequenza cardiaca h24, la saturazione di ossigeno del sangue Sp02 e dello stress. Amazfit GTR Mini è anche dotato di sistemi: GPS, QZSS, Beidou e Galileo. Al suo interno ci sono anche oltre 120 attività sportive supportate con riconoscimento automatico. Non ci resta allora che aspettare la data di uscita per conoscere il prezzo a cui sarà possibile acquistarlo.