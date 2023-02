Qui era un semplice bambino in vacanza al mare, oggi è un grande volto della tv italiana: chi è in grado di riconoscerlo?

La foto del bellissimo bambino in spiaggia che è stata postata su Instagram. Si tratta di un uomo noto oggi e appartenente al mondo dello spettacolo, ecco chi è.

Nelle ultime ore su Instagram è apparsa una foto che ritrae un bellissimo bambino biondo sulla spiaggia che corre e ride. La foto in questione è stata pubblicata direttamente dal soggetto ritratto in questo scatto di anni fa, oggi è un uomo molto noto nel mondo dello spettacolo.

L’uomo in questione è un conduttore televisivo, cantante, imprenditore e disco jockey originario di Milano, dove è nato nel 1980. Fino al 2006 era conosciuto con il suo nome e l’attributo di DJ. Oggi seguito da un numero molto elevato di seguaci sui social, con i quali condivide tanti dettagli della sua vita.

La sua carriera ha avuto inizio nel 2000, quando le sue canzoni diventano veri e propri tormentoni in Italia. Da quel momento partecipa anche al Festival di Sanremo e all’Isola dei Famosi. Un dettaglio della sua vita privata molto noto è la sua ex relazione con la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Qualcosa che potrebbe far intuire di chi si tratta è la vicenda avvenuta nel 2021 a Roma. Il conduttore è stato vittima di un’aggressione dopo una battuta fatta, da parte del giocatore di MMA, McGregor.

La foto del bimbo biondo

Recentemente il conduttore ha condiviso una sua foto di quando era piccolo ed è ritratto in spiaggia, sorridente e i suoi occhi sono riconoscibili, infatti non è così difficile capire di chi si tratti se si guarda bene la foto.

Il conduttore ha scritto come descrizione della foto: “Oggi ho trovato questa mia foto da bambino. Riguardandola ho pensato a tante cose. Ho pensato ai miei nonni, ero in vacanza con loro lì. Ho pensato a quanto mi mancano e quanto avrei dovuto ancora imparare da loro.”

Il bambino nella foto: ecco chi è

Il bimbo nella foto è Francesco Facchinetti, che ha voluto condividere con i suoi seguaci alcuni suoi ricordi. Il conduttore ha continuato scrivendo: “Ho pensato a come mi chiamavano quando ero un bimbo: Attila! Questo nome, che come appellativo ad un bimbo può sembrare anche simpatico, nascondeva qualcos’altro.”

Poi ha continuato: “Ero e sono dislessico. Questo creava un disagio dentro di me, mi sentivo inadeguato, sbagliato e sempre in difetto. Tutto ciò mi ha incattivito molto da piccolo, e non riuscire a comunicare mi ha portato a diventare Attila. […] Chi è dislessico fa solo fare un giro strano alle sue parole e ai suoi pensieri, perchè prima di arrivare alla bocca passano sempre dal cuore”.