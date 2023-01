Conoscete questa donna in costume da bagno? È la madre della showgirl italiana più affascinante: ecco di chi si tratta

Una delle show girl italiane più amate d’Italia ha condiviso con i suoi seguaci una foto della mamma da giovane: la donna è bellissima, proprio come la figlia. Ecco di chi si tratta.

Pochissime ore fa su Instagram è apparsa una foto, una bellissima donna in bikini che sorride alla fotocamera. L’immagine è molto vecchia, risale agli anni ’60. La foto è stata pubblicata da una show girl italiana molto amata che oggi è ancora molto apprezzata da tutto il pubblico italiano.

La donna in questione, colei che ha condiviso la foto, è classe ’61. La show girl è originaria di Torino, dove è cresciuta con la sua famiglia e i genitori, dunque la donna immortalata nella foto in questione è la madre e il fotografo è il padre.

La carriera di questa show girl, che negli anni ha anche fatto la conduttrice, ha inizio nel 1977. In quell’anno è apparsa per la prima volta sotto ai riflettori teatrali, recitando in diverse commedie come quella di Oscar Wilde, “L’importanza di chiamarsi Ernesto“.

Negli anni ’90 poi ha recitato in film come “Abbronzatissimi” del grande Gigi Proietti e ha anche presentato il Festival di Sanremo. E’ la madre inoltre di un uomo molto noto nello spettacolo italiano, avuto con il primo marito, attore anche lui.

La foto della donna in bikini

Oggi la donna che ha condiviso la foto della mamma, è in compagnia di un uomo molto affascinante, Fabio Adami, con il quale condivide sui social ogni dettaglio della loro routine con i suoi seguaci. Nelle ultime ore il post della show girl però riguarda sua madre, condividendo con tutti i fan la sua bellezza.

La mamma della donna ha avuto periodi difficili a causa della schizofrenia, infatti la show girl ha anche scritto un libro dedicandolo alla donna, che ha amato e assistito ogni singolo giorno.

La mamma della show girl: ecco chi è

La bellissima donna in bikini che appare nella foto non è niente meno che Grazia Dipietromaria, la mamma di Alba Parietti, mamma a sua volta di Francesco Oppini. La donna ha pubblicato la foto dell’amata madre e ha speso due parole per ricordare l’affetto nei suoi confronti.

Alba ha scritto: “Oggi entrando in soffitta per trovare cose per la montagna, ho ritrovato questa foto di mia madre. Era la fine degli anni ’60, lei aveva quasi 40 anni. Taglio corto sbarazzino, capelli corti e bagnati, completamente struccata. Foto ovviamente scattata da mio padre, che non era certo un mago della fotografia. Accidenti come eri bella mamma.”