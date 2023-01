“Vengo sempre male nelle foto”, con questi trucchetti non lo dirai più I Da oggi fai sempre così

Non c’è niente di peggio che guardare una fotografia in cui si è venuti male postata su tutti i social. Ecco qualche trucco per far venire bene le foto.

Nell’epoca dei social network la fotografia ha assunto un ruolo fondamentale, i social sono il anche il modo in cui ci si presenta al mondo e le foto che si pubblicato devono essere scelte e scattate con cura.

Oggi, ognuno di noi ha sempre una fotocamera in tasca ed è molto più facile riprendersi in un momento della propria giornata o quando si visita un posto particolare e lo si vuole condividere con gli altri. Capita, però, che dopo aver scattato un certo numero di foto non siamo comunque soddisfatti del risultato e iniziamo a giocare con effetti e filtri che rischiano di rendere la nostra foto troppo artefatta.

Secondo alcuni studi, l’utilizzo abitudinario e continuativo di filtri per le foto può influenzare la nostra autostima e persino la percezione che abbiamo di noi stessi. Gli esperti consigliano di non usare soprattutto i filtri con l’obiettivo di cambiare connotati ed eliminare quelle che crediamo imperfezioni e che magari sono solo nostre caratteristiche fisiche.

Allo stesso modo, quando si partecipa ad una festa o ad un evento o semplicemente si trascorre una serata con gli amici, può capitare di ritrovarsi il giorno dopo in una foto postata da un’altra persona. E per alcune persone è una vera tragedia scoprire di essere venuto male in una foto vista pubblicata on line.

Come venire bene nelle foto

Anche senza usare filtri troppo aggressivi esistono dei semplici trucchi per venire bene nelle fotografie. E’ bene tenere presente che spesso sono proprio le foto spontanee a regalarci gli scatti migliori proprio perché la foto acquista una naturalezza che è difficile da ricostruire se ci si mette in posa. In questo caso il consiglio è di rilassare il volto ed aprire leggermente la bocca per evitare di serrare i denti.

Sempre per migliorare l’espressione possiamo provare a pensare a qualcosa che ci piace o ci diverte, con notevoli benefici sul risultato finale. Inconveniente abbastanza frequente è quello di venire con gli occhi chiusi, anche per questo esiste un trucco semplice e consiste nello sbattere le palpebre quattro o cinque volte poco prima dello scatto.

Che siamo noi o sono altri a scattare la fotografia, possiamo sempre agire sulla nostra posa. Se per esempio credete di avere un “lato migliore” da riprendere allora mostratelo nel momento in cui vi state mettendo in posa, potete farlo sia nei selfie che nelle foto di gruppo. Durante i selfie, però, magari evitate di riprendervi dal basso e posizionate la camera più in alto rispetto al volto, eviterete così il cosiddetto “effetto faccione”. Per finire, può aiutarci ad avere un risultato migliore tenere il mento lievemente sollevato e girato rispetto alla macchina fotografica tenendo comunque lo sguardo fisso verso l’obiettivo.