“Questa triste notizia…”: Anna Foglietta, il tragico addio che ci ha spezzato il cuore

L’attrice romana Anna Foglietta, amatissima sugli schermi quanto sui social, ha condiviso su Instagram una triste notizia: il suo saluto al grande uomo.

Anna Foglietta è un’attrice italiana, molto amata ogni volta che appare sui grandi e piccoli schermi. La donna ha molti seguaci anche su Instagram, dove condivide spesso la sua quotidianità. E’ nata nel 1979 a Roma, città che ama e in cui vive.

L’attrice ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nei primi anni due mila, nella serie Rai “La squadra” nella quale ha interpretato Anna De Luca dal 2005 al 2007. Successivamente, dopo il successo della prima serie, è stata scelta per il ruolo di Elena Argenti nella serie “Distretto di Polizia”.

Dopo le serie, ha avuto molto successo nei film “Tutta Colpa di Freud”, “Perfetti Sconosciuti”, “Mai Stati Uniti” e molti altri film di successo come i precedenti. Ha ricevuto recentemente, una candidatura al David di Donatello e al Nastro d’Argento.

Anna è sposata con Paolo Sopranzetti, consulente finanziario romano, con il quale ha tre figli, Nora, Giulia e Lorenzo.

Il triste post di Anna Foglietta

Anna Foglietta ha molti seguaci sui social, in particolar modo su Instagram, dove recentemente ha condiviso un pensiero per un grande uomo, è un addio. Si tratta di Luca Vialli, il quale è deceduto lasciando i fan e i molti personaggi noti che lo ammiravano.

La morte dell’uomo ha rattristito tutti, era un calciatore e allenatore molto amato. E’ nato a Cremona nel 1964 ed è deceduto a causa di un tumore al pancreas il 6 gennaio. Vialli ha lasciato i figli e la moglie Cathryn White Cooper, alla quale era legato dal 2003.

Foglietta: l’addio a Vialli

L’attrice ha postato la foto di Vialli e ha scritto: “Ieri questa triste notizia è arrivata come una doccia tiepida, perché purtroppo tutti sapevamo che il tuo ritiro corrispondeva ad un anticipo d’addio. Hai avuto la grande capacità di continuare a sognare anche davanti un destino già scritto e hai manifestato la tua sensibilità e fragilità e paura davanti un nemico che troppo spesso non perdona.”

E poi ancora: “La verità è che ognuno ha il diritto di compiere questa battaglia con le armi che reputa più giuste per la sua persona. E vale il battagliero e vale il pavido, il cinico e l’ottimista a oltranza. Noi dalle nostre tastiere non possiamo fare altro che chinarci dinanzi la potenza del tuo ricordo che ci fa battere il cuore e ci fa scendere una lacrima perchè davvero è stato troppo presto e davvero l’abbiamo amato come uno di famiglia. Un abbraccio forte alla famiglia Vialli, che possiamo trovare un pizzico di conforto fa tutto l’amore che il mondo gli sta rivolgendo”.