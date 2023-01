Elena Santarelli, l’estenuante lotta contro il cancro: il messaggio della showgirl è da pelle d’oca

Elena Santarelli è una delle showgirl italiane più amate e considerata una tra le più belle. La donna ha avuto periodi difficili e l’ultimo post è triste e commuovente.

Elena Santarelli è una showgirl, conduttrice e attrice italiana, molto amata dal pubblico per la sua eleganza che non abbandona mai. La donna è originaria di Latina, dove è nata nel 1981, lasciando la sua quotidianità per la carriera brillante che ha iniziato da giovanissima.

Elena partecipa nel 1998 al concorso Elite Model Look, che vince iniziando così a sfilare e posare per i grandi brand come Armani e Biagiotti. Il suo volto è noto per il suo esordio televisivo avvenuto nel 2002 su Rai 1 grazie al programma condotto da Amedeus, L’Eredità. Nel 2005 inoltre, partecipa all’Isola dei Famosi arrivando in semifinale.

Nel 2007 poi fa il suo esordio come conduttrice, quando conduce Total request live e Total request live on tour su MTV e dopo pochissimi anni è alla conduzione di Plastik – Ultrabellezza. Negli stessi anni conosce Bernardo Corradi, del quale si innamora perdutamente.

Corradi è un ex calciatore e la coppia decide in pochissimo tempo di sposarsi, nel 2014 e nel 2009 e 2015 danno alla luce due figli, Giacomo e Greta Lucia.

La battaglia di Elena

Elena e il marito Bernardo, nel 2017 hanno ricevuto una notizia devastante, il primogenito Giacomo, nato nel 2009, era malato, gli è stato diagnosticato un cancro. La famiglia ha passato un bruttissimo periodo ma sono rimasti uniti e dopo una lunghissima lotta contro la malattia, nel 2019 il bambino è guarito.

L’esperienza della showgirl l’ha ispirata nella scrittura del suo primo libro “Una mamma lo sa”. Oggi la donna è ancora toccata dall’avvenimento e condivide spesso i suoi pensieri sui social. Il suo ultimo post su Instagram ne è un esempio.

Il post su Instagram di Elena Santarelli

Elena ha postato una sua foto, dove si vede lei e sullo sfondo si può leggere “Fondazione Umberto Veronesi”, associazione dedicata al progresso della scienza sullo studio del cancro infantile. La donna poi scrive: “Oggi sono andata a visitare la sede di Fondazione Umberto Veronesi a Milano. Fra meno di un mese, precisamente il 15/02/2023 si celebra la Giornata mondiale contro il cancro infantile.”

E poi continua: “La Fondazione Umberto Veronesi dal 2014 ha avviato il processo Gold for Kids, per sostenere le cure mediche e la ricerca sui tumori infantili e promuovere una corretta informazione scientifica. Il progetto si svolge in sinergia con l?associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica e la sua Fondazione. Ed io sono felice di aiutare la Fondazione Umberto Veronesi a divulgare il messaggio che la ricerca svolge un ruolo importantissimo nelle cure per i bambini affetti da cancro”.