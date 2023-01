“Achille Lauro, il triste dramma dell’addio improvviso: “La prematura morte…”

Achille Lauro è uno dei cantanti più amati e ascoltati d’Italia, il suo stile è inconfondibile e ha influenzato i cantanti più giovani. Il suo ultimo post su Instagaram non è passato inosservato.

Achille Lauro è il nome d’arte di Lauro De Marinis, è un cantate italiano, in particolare è di Roma, dove è cresciuto e città che ama, oggi ha 31 anni. La sua musica affascina e attrae milioni di persone, tanto da influenzare anche i più giovani artisti. Il genere di Achille spazia tra trap a rock.

Achille Lauro è nato a Verona l’11 luglio del 1990, era molto giovane quando con la famiglia si è trasferito a Roma, innamorandosi subito della città e del suo fascino, vivendo nelle zone popolari come Conca d’Oro e Serpentara. La sua infanzia è stata molto difficile, a 14 anni infatti, resta solo nella Capitale con il fratello – i genitori si trasferiscono – e lui inizia ad appassionarsi alla musica.

Il primo album di Achille fa molto successo e da non essere conosciuto, diviene noto in pochissimo tempo fino a quando nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo con “Rolls Royce“. Dopo poco tempo la sua storia è divenuta nota in tutta Italia e i suoi sostenitori sono aumentati a macchia d’olio.

Anchille ha scritto anche due libri, il primo uscito nel 2019 “Io sono Amleto” e “16 Marzo – l’Ultima notte”, uscito nel 2020.

Achille: la vita privata oggi

Achille Lauro è seguitissimo sui social, oggi ha quasi due milioni di seguaci, nel suo profilo possiamo osservare la sua quotidianità ma ancora più spesso, il suo cambiamento e la sua trasformazione. Col tempo ha preso sempre di più consapevolezza del suo stile e di ciò che vuole essere, ispirando i suoi fan a non nascondere il proprio Io.

Il cantante riceve spesso domande riguardo la sua vita amorosa, sappiamo che è fidanzato con Federica Ferroni ma a quanto pare i due vogliono mantenere segreta la loro relazione o più lontana possibile dai media e dalla critica. Ciò che Lauro vuole mostrare ai fan invece, lo pubblica su Instagram, come il post delle ultime ore.

Achille Lauro: “oggi siamo io e te”

Achille Lauro ha condiviso con i fan una foto, dove è presente lui con una donna col capo velato, ricorda “Les amants” di Magritte, infatti Anchille scrive: “Si dice che Magritte dedicò “Les amants” al bacio di addio tra suo padre e sua madre, mai avvenuto per la morte prematura di lei. Oggi siamo io e te, Roma, ma “appena prima dell’ultimo bacio”. Questa notte. La prima assoluta. Achille Lauro Unplugged in teatro”.

Così Achille Lauro ha comunicato a tutti il suo nuovo tour, “Unplugged” che lo porterà sui palchi dei teatri nazionali più famosi e importanti, iniziando da Roma, la sua città e la sua casa.