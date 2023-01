Forno a microonde, con questi trucchi non sarà più una “sanguisuga” I Risparmio assicurato in poche mosse

Da un punto di vista energetico ed economico, possiamo dire senz’ombra di dubbio che non stiamo vivendo un bel periodo, sia a livello italiano che in tutto il continente europeo.

La situazione si è complicata in particolar modo a partire dai primissimi mesi dell’anno scorso, quando ebbe inizio il conflitto in Ucraina, che portò diverse conseguenze a livello di tutti gli stati europei.

Una delle conseguenze principali fu il rialzo del costo delle materie prime, portando ad un’inflazione mai vista prima a livello del settore alimentare, cui è seguito poi un aumento record dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano. Ciò ha portato, com’è ovvio che sia, ad un aumento generale delle bollette mensili dell’energia, e questo ha creato non pochi problemi a livello di tutta l’Unione Europea. Nonostante infatti i numerosi aiuti da parte dei principali governi europei, come quello italiano che si è spinto subito con bonus energia e detrazioni / agevolazioni fiscali, sono davvero tantissime le famiglie che più volte hanno rischiato di non arrivare alla fine del mese per sostenere il gravoso peso delle bollette dell’energia.

È così che oggi vi daremo qualche consiglio per consumare meno energia possibile all’interno dell’ambiente domestico, in modo da diminuire sensibilmente i consumi e risparmiare di riflesso sulle prossime bollette mensili dell’energia da pagare.

Gli elettrodomestici sono senz’ombra di dubbio una delle voci che consumano maggiormente all’interno dell’economia domestica. In particolare oggi ci focalizzeremo sul forno a microonde, che è sempre stata una valida alternativa veloce ed economica al più classico e tradizionale forno elettrico per la cottura quotidiana dei nostri alimenti per i pasti.

Consigli utili

Innanzitutto il primo consiglio è quello di prediligere un modello di forno a microonde che consumi il meno possibile. Uno dei migliori metodi per risparmiare nell’utilizzo del forno a microonde è quello di far uso della modalità Scongelamento, in quanto permette di velocizzare sensibilmente i tempi di cottura per i nostri alimenti.

Un’altra raccomandazione che possiamo darvi è quella di non utilizzare delle temperature eccessive per la cottura delle vostre pietanze, e prediligete sempre alimenti di piccole dimensioni per l’utilizzo del forno a microonde. Nel caso in cui doveste cuocere alimenti di dimensioni maggiori, invece, è consigliato l’utilizzo del più tradizionale forno elettrico.

Ultimo consiglio che vi diamo è quello di effettuare una regolare pulizia all’interno del forno a microonde, in modo tale da evitare di sprecare inutilmente energia nel processo di accensione dello stesso.