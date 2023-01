Moquette, usa l’aspirapolvere per farla tornare come nuova: il risultato è miracoloso | Non crederai ai tuoi occhi

Un nuovo metodo per ripristinare la nostra moquette e farla tornare come nuova rendendo gli ambienti più freschi e salubri

La moquette è un pavimento tessile che si è diffusa particolarmente negli ‘60 e ‘70 del novecento, scelta dagli interior designer anche come arredamento di arredo nelle case delle persone. Dopo il declino degli anni ‘80 e ‘90, oggi la moquette è tornata tra le preferenze degli arredatori di tutto il mondo.

Scegliere la moquette per il proprio pavimento non è solo una scelta estetica. In molti optano per questo elemento di arredo perché ha un forte effetto isolante sia dal punto di vista termico, con un importante risparmio energetico, sia dal punto di vista acustico, per le sue proprietà fonoassorbenti. Infatti, molti alberghi di lusso la scelgono per il senso di ovattato silenzio che arricchisce le camere.

In Italia non è mai stata particolarmente diffusa, ma in molti paesi, soprattutto in Francia, ma anche in Inghilterra e negli Stati Uniti, ha conquistato il pubblico diventando una delle scelte preferite per la pavimentazione

Le moquette possono essere suddivise principalmente in tre tipi: bouclé, velour e agugliati. Le moquette agugliate sono più resistenti ed elastiche perché più compatte; le bouclè sono tendenzialmente più soffici perché formate da ciuffi di tessuto; mentre le velour offrono un aspetto più deciso con ciuffi dritti di diverso spessore.

Come usare l’aspirapolvere per pulire la moquette con risultati miracolosi

Per quanto bella e confortevole, chi ha scelto la moquette per i propri pavimenti sa che il punto dolente è rappresentato dalla pulizia e dalla manutenzione, che per i più inesperti può diventare un vero e proprio problema. Ma con alcuni trucchi la pulizia può diventare semplice con effetti veramente inaspettati.

Irrinunciabile nella pulizia della moquette è l’aspirapolvere. Utilizzando i diversi strumenti in dotazione di questo elettrodomestico si possono raggiungere risultati davvero eccezionali. Il tradizionale tubo, per esempio, ci permette di raggiungere ogni angolo, anche sotto i mobili per una pulizia più completa. Se invece volete eliminare impronte o altre segni dalla moquette esiste un trucco che in pochi conoscono e consiste nel disporre dei cubetti di ghiaccio lungo le tracce che vogliamo eliminare. Una volta che i cubetti si saranno sciolti è necessario lasciare asciugare per un po’ di tempo e poi passare l’aspirapolvere. Il risultato vi sorprenderà.

Tra i difetti della moquette c’è sicuramente quello di trattenere gli odori. Un rimedio naturale per eliminare i cattivi odori è possibile utilizzare della cannella con l’aspirapolvere. Per le aspirapolvere con sacchetto si può semplicemente mettere nel sacchetto un bastoncino di cannella, per quelle con serbatoio ad acqua invece basterà mettere poche gocce di essenza di cannella per ottenere una profumazione piacevole ed eliminare definitivamente i cattivi odori.