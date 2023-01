Forno, hai mai provato il trucco della carta stagnola? Il risultato è clamoroso | Non riuscirai a crederci

Il forno elettrico è senz’ombra di dubbio uno degli elettrodomestici più utilizzati all’interno dell’ambiente di casa, in particolar modo per cuocere le nostre pietanze preferite, in maniera facile e veloce.

Chiaramente una delle principali problematiche in cui incappiamo più facilmente quando si tratta del forno elettrico, è quello dello sporco.

Nonostante infatti il forno elettrico sia uno dei metodi di cottura maggiormente preferibili (rispetto alla frittura, ad esempio, che è meno salutare e più calorica), non si può evitare che non si accumuli del grasso e residui di cibo nella sua superficie interna.

È ovviamente doveroso pulire quindi anche (e soprattutto) la superficie interna del forno elettrico stesso, in maniera tale da evitare odori e malfunzionamenti che ne potrebbero comrpomettere la funzionalità. Come riusciamo a pulire il forno elettrico in maniera efficace, anche per chi non è esattamente un esperto di pulizie?

Il primo metodo che vi illustreremo quest’oggi prevede l’utilizzo dell’aceto bianco e del bicarbonato di sodio, due ottimi alleati per un’efficace pulizia della griglia del forno elettrico. Posizionate quindi la griglia in corrispondenza del lavello della vostra cucina, spargete su tutta la superficie il bicarbonato di sodio (aggiungendo in un secondo momento l’aceto bianco): a questo punto si formerà un composto spumoso, che sarà in grado di rimuovere efficacemente il grasso nel giro di pochi minuti, e avrete la possibilità di risciacquare bene il tutto per far tornare la griglia alle condizioni di un tempo.

Il metodo alternativo

Il secondo metodo consiste banalmente nell’utilizzo della carta stagnola, che consentirà di rimuovere velocemente tutto l’unto e il grasso che si è formato proprio sulla superficie interna del forno elettrico stesso.

Basterà prima di tutto coprire interamente con un leggero strato d’olio la superficie intera della griglia, anche se ancora tiepida. Formate una sorta di palla con la carta stagnola d’alluminio, e strofinatela su tutta la superficie della griglia stessa, focalizzandovi in particolar modo nelle zone più ostiche, in cui è presente maggiore sporcizia e unto. Una volta passata la carta stagnola su tutta la superficie della griglia sporca, risciacquate con dell’acqua (possibilmente calda), strofinando ancora una volta con la carta d’alluminio. In questi casi è preferibile, essendoci unto sulla superficie, far uso di detersivi o sgrassanti per rendere ancor più efficace la pulizia.

A questo punto, la vostra griglia del forno elettrico dovrebbe essere davvero splendente, e tornata allo stato (quasi) originale. Per le prossime cotture future, ricordatevi di porre sempre un foglio d’alluminio in prossimità della parte inferiore del forno elettrico, di modo che non si sporchi eccessivamente nel mezzo della cottura.