Instagram, prova a tenere premuta questa icona: quello che succede ti lascerà a bocca aperta

Esistono delle funzioni su Instagram che non sapevi l’esistenza, ma ti cambieranno la vita. Scopri come controllare più profili e gestire al meglio i commenti.

C’è chi pensava fosse solo un fuoco di paglia, ma invece è ancora tra i primi social più usati al mondo. Stiamo parlando di Instagram, che negli anni ha spopolato tra le presone raggiungendo i 2 miliardi di utenti nel intero globo.

Il segreto del successo è dovuto dalla sua grande capacità di essere in linea con le nuove tendenze, rilasciando sempre nuovissime funzioni da offrire ai suoi utenti. Non tutte queste funzioni sono farina del suo sacco, si è sempre ispirata ad altri social per implementare la sua piattaforma, riuscendo a prendere il meglio dagli altri e migliorando le prestazioni.

Non tutti gli utenti, però, conoscono tutte le funzioni che offre Instagram. Alcune sono passate inosservate e non sono cosi popolari come credono i sviluppatori. Questo non vuol dire che non sono utili per noi, anzi risultano davvero vantaggiose quando usiamo il social per condividere quello che facciamo o pensiamo. Vediamo insieme quali sono.

Come gestire più profili e molto altro

Su Instagram ci sono diverse funzioni inedite che non tutti conoscono, sarà per la poca efficacia del marketing nel promuovere o il poco interesse delle persone di scoprire i nuovi aggiornamenti. Comunque risultano molto utili quando ci troviamo sul social e interagire con l’account e gli altri utenti.

Una di queste la conoscono già chi per lavoro deve gestire i profili per diverse persone o aziende. Stiamo parlando della possibilità di inserire sull’applicazione più profili a cui accedere, senza dover ogni volta uscire e riasserire le credenziali.

Vi basterà premere sull’icona a forma di ingranaggio, per i telefoni Android devi prima cliccare sul simbolo a tre linee orizzontali in alto a destra. Scorri in fondo alle impostazioni a vai alla voce “aggiungi account”.

A questo punto non dovrai altro inserire il nome utente e password, l’app salverà in automatico le credenziali. Quando dovrai cambiare il profilo non dovrai fare altro che premere sulla tua foto profilo sulla barra di navigazione e visualizzerai tutti i profili collegati.

Come rimuovere i mi piace

C’è un altra funzione inedita che può risultare molto interessante per chi ha un partener piuttosto geloso. Può capitare che avete messo mi piace al post di qualcuno, ma dopo riflette che non è stata la giusta mossa perciò volete rimuoverlo. Dovete sapere che da ora è possibile togliere i mi piace, vi basterà deselezionare l’icona con il cuore sul post. Il tutto senza che l’utente che ha ricevuto il vostro mi piace ne sappia qualcosa.

Come controllare al meglio i commenti

Vi siete mai chiesti come i politici e gli influencer riescano ad avere la sezione commenti sotto i post belli puliti senza messaggi offensivi e inopportuni? Dovete sapere che esiste un opzione pensata apposta. Prima di tutto dovete sapere che i vostri post possono essere disabilitati i commenti, ancora prima di pubblicarli.

Inoltre, con l’opzione “Nascondi commenti inappropriati” puoi inserire persino le specifiche parole che l’app deve controllare se sono nei commenti e cancellarli. In questo modo frasi xenofobe e omofobe possono essere individualizzate e rimosse già da una specifica parola. Ciò che dovete fare è andare su “Opzioni” e in seguito sulla voce “Commenti”, scegliete quale soluzione è migliore per voi.