Lavastoviglie, ecco il modo per evitare ogni spreco: questo ‘trucchetto’ è una vera svolta | Bolletta azzerata

Credi che usare la lavastoviglie sia solo uno spreco? Scopri come con questo trucco riesci a risparmiare e avere dei piatti belli puliti e splendenti.

Lavare i piatti è uno delle mansioni di casa più detestati, menomale esiste la lavastoviglie che ci permette di risparmiare tempo ed evitiamo di sporcarci le mani. Questo straordinario elettrodomestico ormai c’è l’hanno in casa tutti, non si riesce a farne a meno.

C’è chi crede che la lavastoviglie consuma molta corrente e acqua, arrivando a preferire a lavare a mano i piatti. Questa è una falsa credenza, perché il consumo d’acqua è maggiore quando laviamo noi piuttosto che l’elettrodomestico. In più il consumo di corrente non è cosi elevato e si può optare alla modalità Eco per risparmiare.

Giustamente, se abbiamo pochi piatti non ha senso far partire la lavastoviglie, meglio aspettare che si riempia. Infatti, facendo un pieno di stoviglie ci permette di risparmiare sul numero di lavaggi che dobbiamo fare. In questi casi è fondamentale saper come caricare bene le stoviglie al suo interno, perché se non le posizioniamo bene non c’è spazio per altri piatti e c’è il rischio che non si lavano per bene.

Come mettere i piatti

In molti non sanno come caricare correttamente la lavastoviglie, buttando dentro a caso i piatti. Queste disattenzioni riducono notevolmente lo spazio all’interno, costringendoci a escludere altre stoviglie dal lavaggio e compierne ulteriori. Mal posizionare i piatti comporta anche che non escano ben puliti come speravamo, ogni stoviglie ha un luogo esatto dove essere collocato per massimizzare la sua pulizia.

Perciò diventa fondamentale saper posizionare correttamente i piatti all’interno di questo elettrodomestico. In più, è anche un turchetto per risparmiare sui consumi, più riesci a mettere dentro meno lavaggi dovrai fare durante la settimana. Vediamo subito come fare.

Come avrete già notato, all’interno della lavastoviglie c’è un piccolo cestello dedicato per le posate. Vi consigliamo di posizionare forchette, coltelli e cucchiai dentro il cestello a testa in giù, in modo che si lavano per bene con il getto d’acqua da sotto.

Invece, i bicchieri e le tazze possono essere messe nel cestello superiore. Qui potete trovare dei corti supporti dove mettere sopra i bicchieri, ciò permette di mantenere fermi i bicchieri evitando che sbattano tra loro. Ovviamente anche loro dovranno essere posizionati capovolti, in modo da pulire il dentro del bicchiere o della tazza.

I piatti e le pentole vanno posizionate nel cesto più grande che trovate sotto. Ci sono vari supporti per mantenere in piedi le stoviglie, i piatti andranno posizionati dove i supporti sono più ravvicinati. Le pentole e i vari contenitori possono essere messe dove lo spazio è più largo, aiutatevi con i vari supporti e guide per posizionarli correttamente. Non vi consigliamo di capovolgerli perché ruba solo spazio, ma di posizionarli con un angolo di 60 gradi e in fila, ma non troppo vicini perché dobbiamo permettere al getto d’acqua di entrare dentro alle pentole.