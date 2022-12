Romina Power, dopo anni esce allo scoperto sulla figlia scomparsa: “Ylenia era…”

La famiglia Carrisi è da anni al centro della cronaca italiana ed estera. Il motivo è triste. Oggi Romina racconta di Ylenia.

Al Bano Carrisi è un cantautore italiano nato nel 1943, Romina Power è una cantautrice di origini americane, nata nel 1951. I due si sono sposati molto giovani, nel 1970 ma hanno divorziato nel 2012. La coppia è stata – e continua ad essere – molto amata e apprezzata dagli italiani e non solo. Al Bano e Romina hanno dato alla luce quattro figli ma la loro famiglia è stata segnata da tragici eventi.

I loro brani più noti sono: “Felicità”, “Nostalgia canaglia”, “Libertà” che sono arrivate oltre oceano, divenendo così un simbolo della musica italiana. Per un lungo periodo la coppia si era separata anche a livello musicale, solo da qualche anno è tornata sul palco emozionando tutti.

Al Bano e Romina hanno avuto quattro figli: Ylenia Carrisi, Romina Carrisi, Cristèl Carrisi e l’unico maschio Yari Carrisi. Purtroppo una delle figlie, Ylenia, nata nel 1970, nel 1993 sparisce nel nulla a New Orleans, da quel momento la famiglia non ha avuto notizie della ragazza. A dare notizie ci sono state solo voci riguardo la presunta morte: un corpo di una giovane annegata, apparentemente riconosciuto come il suo. Ylenia è sparita durante un viaggio che la ragazza sognava di fare. Da anni la giovane era alla scoperta del mondo da sola, amava scoprire luoghi e conoscere persone nuove.

Tra le voci sulla scomparsa e presunta morte, si sospetta che colpevole sia un uomo che amava meditare e vivere di stenti. L’uomo in questione era molto più grande della giovane e da un po’ di tempo si crede che i due soggiornassero insieme in un hotel a New Orleans, ultimo luogo dove è stata avvistata Ylenia.

Romina: “era la tenerezza inpersonificata”

La famiglia Carrisi è rimasta traumatizzata dalla scomparsa – e morte – di Ylenia, ogni giorno, il loro pensiero va alla sorella e figlia, scomparsa per inseguire il suo sogno di conoscere quel mondo che l’ha portata via.

Romina ha postato su Instagram un video della piccola Ylenia, le immagini scorrono veloci ma non sembra, perchè il sorriso e la dolcezza di questo video sembrano fermare il tempo. La cantante scrive: “Ylenia era la tenerezza in personificata #missingperson#yleniacarrisi”. Con queste immagini, Romina ci dimostra la dolcezza e tenerezza della figlia che le manca e che ama ricordare così, felice.

Molti fan si sono commossi, altri tristi, hanno ricordato e omaggiato la giovane Ylenia. Nei commenti Romina ha aggiunto: “Il suo sorriso e’ come un giorno di sole”. Ovunque sia oggi Ylenia, è amata dalla famiglia e dai molti che da anni la sostengono.