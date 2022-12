Pannelli solari in regalo per tutti: la clamorosa iniziativa a favore dell’energia green

Il 2022 non è di certo stato un anno facile per quanto riguarda l’energia a livello di tutto il continente europeo. Questo si è verificato in particolar modo a causa dei continui conflitti che sono accaduti in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno inevitabilmente portato ad un rialzo clamoroso delle materie prime e dell’energia (sia essa elettrica che gas a metano).

Tutto ciò ha ovviamente portato ad un rialzo dei costi delle bollette mensili dell’energia a livello di tutta Europa. Secondo alcune statistiche, i prezzi delle bollette mensili hanno subito un rialzo pari al 50% rispetto alle corrispettive bollette risalenti all’anno immediatamente precedente.

Nonostante tutti gli aiuti che arrivano in particolar modo da parte dei principali governi europei (come quello italiano e tedesco), con l’introduzione di bonus energia pari a 150 euro o detrazioni fiscali per chiunque intenda acquistare elettrodomestici di nuova generazione, numerose famiglie italiane rischiano comunque di andare incontro alla soglia di povertà.

Per questo oggi vi forniamo alcuni consigli utili in modo da consumare meno energia elettrica, e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette mensili dell’energia. In particolare, col fine di fronteggiare la crisi energetica che sta dilagando in tutta Europa e di cui vi abbiamo parlato prima, un comune ha deciso di distribuire (in maniera completamente gratuita e senza alcun esborso da parte del cittadino) di mini pannelli fotovoltaici, in modo tale da ricavare energia dalla luce, in un modo completamente ecosostenibile.

Questi pannelli fotovoltaici di dimensioni ridotte possono essere posizionati senza problemi sul balcone, e consentono di risparmiare fino a un 25% sul prezzo delle bollette mensili dell’energia a gas metano.

La parola del comune

Nella fattispecie il comune interessato si trova in Campania, ancor più precisamente a Montecorvino Pugliano, una piccola località in provincia di Salerno. Questo comune ha così deciso di aiutare e venire incontro ai propri cittadini.

Le prime dichiarazioni arrivano dal sindaco del comune stesso, Alessandro Chiola, il quale ha affermato che il comune ha deciso di avviare questa iniziativa donando i pannelli fotovoltaici ai propri concittadini.

Non ci resta a questo punto che attendere con impazienza quali saranno le prossime mosse del comune, e soprattutto delle regioni italiane. Ricordiamo che da mesi e mesi è ormai valido anche il bonus fotovoltaico, che permette di installare un impianto fotovoltaico all’interno della propria installazione e ricevere un rimborso pari quasi al totale delle spese sostenute.