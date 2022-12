YouTube, finalmente sbarca il nuovo aggiornamento: ecco come fare per sfruttarlo al meglio

YouTube porta degli aggiornamenti interessanti sul suo servizio di live streaming. La competizione con Twitch si fa sempre più accesa, cambio di rotta per i content creator.

Negli ultimi anni abbiamo visto una lenta trasformazione di YouTube, dove sta investendo a poco a poco sulle live streaming. La riproduzione di questi contenuti al momento ne fa da padrona la piattaforma Twitch, ma le cose potrebbero cambiare.

La competizione tra la piattaforma rossa e viola è stata sempre accesa, entrambe le società impongono delle regole ai propri content creator per combattere la concorrenza. Esempio, l’esclusività degli streemer di Twitch di non produre contenuti live su altre piattaforme o su Youtube è vietato pronunciare il nome della concorrenza (se no c’è il rischio che il proprio video non venga monetizzato).

I content creator fino a qualche anno fa migravano su Twitch per fare le live streaming, ma adesso sta avvenendo un cambio di rotta. YouTube dopo anni che è stata indietro sulla qualità del servizio delle live, vuole riscattarsi e sta apportando a dei aggiornamenti per aumentare l’interazione degli utenti con i contenuti.

Le emote di YouTube

Uno dei cavalli di battaglia di Twich, anche spesso sottovalutati, sono le emote. Simili a un un’emoji, si usano durante le live streaming sulla chat del canale per esprimere uno stato d’animo o per memare. Sono gli stessi content creator a crearle e spesso sono disponibili al utente nella chat solo se si è abbonato al canale. Questo gli forniscono un aspetto di esclusività, da non sottovalutare nel marketing.

Anche YouTube ha compreso la grande forza di presa di questa sorte di emojii e ha deciso anche lei di inserirle, ma non solo per le live. Infatti a breve la piattaforma vuole inserire la possibilità di reagire a qualsiasi genere di contenuto, dai video agli short, con gli emoticon. Si annuncia che saranno circa 60 emojii.

Gli emoticon potremo trovarle in delle griglie dedicate nell’area commenti. Le sezioni si troveranno sul lato sinistro per i film, invece sul lato destro per le live streaming. Come avviene nella piattaforma viola, anche i singoli canali potranno avere le proprie emoji dove gli utenti potranno sbloccarle una volta abbonati.

YouTube comunica che gli emoticon saranno ispirati al mondo dei videogiochi, visto la presenza di un grandissimo numero di appassionati sulla piattaforma. Al momento un gruppo di artisti sta lavorando al design delle emoji, chi ha avuto la fortuna di spiare i lavori in corso dice che assomiglierano per lo stile a quelle disegnate da Emoji Kitchen. La piattaforma spera cosi facendo di avvicinare sempre di più il pubblico alle live e battere la concorrenza.