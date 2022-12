Gas alle stelle, risparmia denaro seguendo questo ‘trucchetto’: mai più bollette stratosferiche

I mesi autunnali e invernali si sono rivelati assolutamente difficili per tutta la popolazione del continente europeo.

A causa dei recenti conflitti che si sono verificati e sono scoppiati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, il costo delle materie prime nonchè dell’energia (gas metano ed elettrica) è salito alle stelle, toccando vette mai viste prima.

Questo chiaramente si è riflettuto in un conseguente rialzo delle bollette mensili dell’energia. Secondo alcune recenti statistiche e studi, infatti, il costo delle bollette ha subito un aumento pari a circa il 50% (raddoppiando, in soldoni) confrontate con le corrispettive bollette dello stesso periodo dell’anno precedente.

Nonostante tutti gli aiuti che provengono da parte dei principali governi europei, come ad esempio le agevolazioni per gli acquisti di nuovi elettrodomestici, o il bonus energia da 150 euro emanato dal governo italiano, numerose famiglie rischiano comunque di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che pagare bollette così ingenti

Una delle voci che sicuramente rivestono più importanza in questo periodo è quello del riscaldamento, tra caldaie, termosifoni, stufe e scaldabagno. Quest’oggi quindi vi forniremo una serie di consigli e accorgimenti utili per consumare meno gas possibile, e di conseguenza risparmiare a fine mese col pagamento delle bollette mensili dell’energia.

Consigli utili per risparmiare sulla bolletta elettrica

Uno dei primi consigli che vi sentiamo di dare, nonostante possa essere apparentemente banale, è quello di vestirci un po’ più pesante del solito, anche quando siamo nel nostro ambiente domestico o a lavoro. I maglioni di lana tengono infatti molto caldo, e riescono a conferire un buon isolamento dal freddo circostante, così come l’utilizzo dei calzettoni di lana per lo stesso motivo. Utile in questi freddi mesi accendere un camino, o in alternativa la stufa a pellet, che fa quindi uso di una biomassa e non del solito gas a metano: così facendo le bollette del gas diminuiranno,

Un altro consiglio che possiamo darvi è quello di coibentare la casa, fornendo così un ottimo isolamento termico: spesso infatti il problema delle abitazioni è l’isolamento dall’esterno, dal momento che anche il più piccolo spiffero può rappresentare un problema non da poco. Chiaramente si parla di una spesa non indifferente, ma rappresenta senz’ombra di dubbio un ottimo investimento sul lungo termine, in modo tale da rendere più efficiente (da un punto di vista squisitamente termico) la nostra abitazione.

A maggior ragione con i bonus che lo stato offre ultimamente, che riescono quindi ad aiutare molto con tutte le spese sostenute dal cittadino.