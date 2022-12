Corrente elettrica, con questo strumento risparmi tantissimo: la svolta arriva grazie alla tecnologia

Abbattere i costi della corrente è diventato un compito impossibile? Grazie a questo strumento potrai monitorare i tuoi consumi e risparmiare, scopri come rendere la tua casa più smart.

In questo periodo siamo sempre più attenti ai nostri consumi, causa la crisi energetica e il rincaro dei prezzi. Per risparmiare utilizziamo spesso il nostro ingenio tramite qualche accortezza che conosciamo sui dispositivi ed elettrodomestici che abbiamo in casa. Ma questo non sempre basta.

Essere al passo con la tecnologia, non significa solamente avere l’ultimo modello di smartphone o pc a disposizione. Significa, pure, essere informati sulle ultime novità in campo tecnologico, sapere quali tecnologie sono presenti sul mercato o ancora in fase di sperimentazione. Questo non ci permette di diventare i prossimi guru del Tech, ma di conoscere cosa può essere più adatto a noi per migliorare la nostra vita quotidiana.

Qui entra in gioco il concetto di Smart Home o “casa intelligente”. Ci si riferisce alla possibilità di rendere la propria abitazione più autonoma e interconnessa con i dispositivi elettronici e la rete internet. Ciò ci permette non solo di poter controllarla da remoto, ma anche di semplificare la nostra vita domestica, garantire la sicurezza in casa e risparmiare energia. Proprio questo ultimo aspetto interessa a noi, in particolare a uno strumento dedito al controllo dei consumi.

Placchette Smart

Grazie alla tecnologia oggi possiamo rendere anche le nostre case “inteligenti”. Grazie all’instalazione di dispositivi capaci di connettersi alla rete wi-fi, abbiamo la possibilità di: Accendere le luci prima ancora di entrare in casa, avere già il caffè pronto quando siamo appena svegli o di controlare le telecamere di sicurezza quando siamo fuori casa. Vi sono mille modi come una casa del genere ci può semplificare la vita, a noi basta prendere il nostro telefono o impartire qualche ordine vocale a qualche assistente vocale come Alexa o Google Home.

Oggi, però, vi mostriamo come un semplice dispositivo smart destinato alle nostre case ci possa cambiare la vita. Stiamo parlando delle placchette intelligenti, dei interruttori smart capaci di controlare lo stato dell’impianto elettrico o del riscaldamento di casa. Le placchette presenta la classica forma di un interruttore della luce a 3 pulsanti, ma sulla sua cornice si presentano delle parole o immagini che possono indicare la funzione di un tasto, una scritta di benvenuto, l’avviso di un anomalia in atto o sulla soglia dei consumi.

Le funzioni offerte da questo dispositivo sono straordinarie, controllando il flusso dei nostri consumi ci permette di risparmiare sulle spese energetiche, un fattore da tenere conto in questo periodo. Ma è in grado anche di salvarci la vita, esempio in caso di qualche perdita di acqua o gas, emette una luce lampeggiante e un suono prolungato per dare l’allarme.

La funzione di monitorare i nostri consumi è possibile controllarla da telefono grazie a un app dedicata. In più è presente una modalità stand-by, che va in funzione in automatico dopo un lungo periodo di innattività, permettendoci di risparmiare ulteriormente.