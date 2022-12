Forno, rimuovi lo sporco in un batter d’occhio: il trucchetto è super efficace

Il forno in cucina ci permette di riscaldare le pietanze già cotte e di preparare ottimi piatti senza sporcare i fornelli.

Si può preparare di tutto con questo fantastico elettrodomestico. Dai primi piatti, alle pietanze a base di carne o pesce, fino agli amati dolci con o senza creme. Insomma, proprio tutto. Ma, come tutti gli elettrodomestici, dopo ogni uso, va pulito. E si. Può capitare, dopo ver cotto la pasta in forno, o una parmigiana che il sugo presente trasbordi e si incrosti all’interno dell’apparecchio o sulle griglie di cottura.

Si possono usare detergenti comprati nei negozi specializzati o, anche, prodotti naturali. Basti pensare al bicarbonato o all’aceto che sono ottimi per disincrostare ed igienizzare l’apparecchio. Molto spesso, però, ci dimentichiamo una cosa importante. Quante volte accade di rimanere pietrificati davanti al vetro del forno sporchissimo per il troppo utilizzo! Niente paura. Pulirlo è davvero semplice.

Basta seguire questi semplici consigli e tutto ritorna come prima, anzi ancora più brillante.

Pulire il vetro del forno è indispensabile sia per l’igiene e di conseguenza per la nostra salute a cui, ovviamente, noi tutti teniamo, sia per una questione estetica. E’ davvero brutto avere il vetro del forno sporco. Allora bisogna munirsi dei prodotti giusti per riuscire nell’ardua impresa. A volte, infatti, nonostante ci si impegni moltissimo e si facciano sforzi enormi, accade che il risultato che ne viene fuori non è dei migliori. In pratica, non riusciamo a rimuovere tutte le incrostazioni.

Esistono dei prodotti facilmente reperibili in casa che sono noti per la capacità di scrostare e pulire oltre che per il loro uso primario in cucina. Parliamo dell’aceto e del bicarbonato. Anche prima abbiamo accennato alla loro capacità di pulizia ed igenizzazione dell’interno del nostro elettrodomestico. Questi prodotti sono due alleati validissimi da usare alternandoli.

Parliamo dell’aceto. Prendiamo un flacone in cui inserire tre parti di acqua ed una di aceto. Dopo aver amalgamato il tutto, spruzziamo il composto nebulizzandolo sulla zona interessata, ossia il vetro del forno. Lasciamolo sulla superficie per venti minuti. Infine, rimuoviamo il tutto con un panno umido.

Il secondo rimedio è l’uso del bicarbonato. Ma non va usato da solo. Bisogna, innanzitutto, creare una pastella con bicarbonato ed acqua fatta scorrere a filo. Quando il composto è pronto, ecco che dobbiamo applicarlo uniformemente sul vetro del forno, sia all’interno che all’esterno.

Lasciamolo agire per circa due ore. In questo modo si permetterà di sconfiggere anche lo sporco più ostinato. Ovviamente in questo caso si consiglia di rimuovere prima un po’ di sporco con un panno e, poi, dopo aver steso la crema, lasciare che questa possa concentrarsi solo su croste difficili da trattare.