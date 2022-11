Honor Magic VS, rivelato il design del nuovo dispositivo: schermo pieghevole e peso ulteriormente ridotto

Sappiamo bene quanto il mondo degli smartphone è letteralmente spopolato nel corso degli ultimi anni, grazie all’uscita di numerosissimi modelli, che rispondono alle esigenze e alle funzionalità di diversi tipi di utente, tenendo un occhio di riguardo per l’aspetto economico di ognuno.

A seguito del lancio del suo primo smartphone pieghevole in assoluto, Honor è pronta a lanciare un nuovo dispositivo a livello del mercato mondiale, con Honor Magic VS. Scopriamo assieme tutte le specifiche tecniche e il design di questo nuovo e promettente smartphone secondo Honor.

Partiamo innanzitutto dal suo design, che ricalca a piene mani dal dispositivo di prima generazione visto in precedenza, dotato di un corpo in-fold. Il display infatti va a piegarsi verso l’interno, mentre per quanto riguarda l’esterno troviamo un secondo pannello. Sulla cover posteriore in particolare troviamo una texture realizzata in maniera molto fine e precisa, mentre per quanto riguarda il modulo fotografico abbiamo ben tre sensori verticali, che sono inseriti più precisamente all’interno di uno spazio rettangolare. A fianco di questi sensori, infine, troviamo un flash LED, utile per le condizioni di scarsa luminosità.

Quanto al corpo vero e proprio dello smartphone, esso risulta estremamente sottile e leggero, con un peso di appena 261 grammi (ancor più leggero se confrontato con i rispettivi 290 grammi di Magic V), con in questo caso una cerniera che è costituita da quattro componenti collegate fra loro, e la particolarità di non avere nessun ingranaggio.

Questo nuovo dispositivo va a migliorare tutte le caratteristiche e le funzionalità che abbiamo visto in precedenza all’interno del modello uscito precedentemente. Parliamo di un display OLED da 7.9 pollici (con risoluzione di 2272×1984 pixel) per la parte interna, e un secondo display da 6.45 pollici (alla risoluzione di 2560×1080).

Altre caratteristiche tecniche

Nel primo caso avremo una frequenza di aggiornamenti pari a 120 Hz, mentre nel secondo schermo avremo una frequenza pari a 90 Hz. È previsto inoltre il supporto ad HDR10+, con una latenza di appena 2 millisecondi e spazio colore DCI-P3. Una delle caratteristiche senz’ombra di dubbio più interessanti per questo nuovo smartphone, è sicuramente il supporto alla Pen, che porterà conseguentemente nuove possibilità.

Passo in avanti significativo anche per quanto riguarda il processore, con uno Snapdragon 8+ di prima generazione. Buona anche la capacità della batteria, con 5000 mAh e la possibilità di ricarica rapida da 66W, che permette quindi di ricaricare in una decina di minuti il proprio smartphone senza problemi.

Vi ricordiamo che Honor Magic VS sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo 30 novembre, al prezzo di lancio di 1015 euro.