Caldaia, se metti le finestre di casa così risparmi tantissimo: una vera svolta

Ogni volta che accendi i termosifoni in casa hai paura che le bollette schizzano alle stelle? Esiste un metodo che ti permetterà di alzare le prestazioni della tua caldaia e risparmiare a fine mese.

La crisi energetica e il rincaro dei prezzi mette dura prova le famiglie italiani, riuscire a pagare le bollette a fine mese per molti diventa sempre più difficile. Il prezzo del gas è diventato insostenibile da reggere e ogni volta ci pensiamo due volte prima di accendere i riscaldamenti.

Nonostante il prezzo delle bollette è schizzano alle stelle, di certo non possiamo rimanere con i riscaldamenti spenti in inverno. Si cerca di tenere bassi i consumi in casa per risparmiare, ma non è un compito facile. Esiste comunque dei metodi per ottimizzare i consumi quando accendiamo i termosifoni in casa, permettendoci di risparmiare a fine mese.

La manutenzione della caldaia può essere una buona soluzione. Per legge è obbligatorio garantire la sicurezza dell’impianto di riscaldamento, chi vive in un immobile dove è presente la caldaia ha quindi l’obbligo di provvedere alla manutenzione. Consiste sostanzialmente nel controllo ordinario del sistema, attraverso un procedimento che prevede una serie di fasi. Vediamo insieme nel dettagliato in cosa consistono.

Come evitare le perdite di calore

Una corretta manutenzione della caldaia consente al sistema di funzionare correttamente. Basta prestare attenzione ad alcune accortezze, per ottenere risultati e prestazioni migliori e risparmiare sul consumo del combustibile.Una buona soluzione che possiamo adottare è eliminare quelle condizioni che comportano una perdita di calore nella propria abitazione.

Per evitare perdite di calore in casa è opportuno installare dei doppi vetri, serramenti e infissi con elementi isolanti, per eliminare gli spifferi e le fughe di calore. Questo ci permette di diminuire gli sprechi e aumentando la resa della propria caldaia.

Si consiglia ulteriormente di installare termostati nei termosifoni e valvole termostatiche intelligenti sui radiatori, poiché permettono di limitare l’utilizzo dell’impianto di riscaldamento ai soli momenti in cui è realmente necessario. Nelle località montane sarebbe opportuno valutare un’adeguata coibentazione delle pareti, una procedura che può portare a un risparmio sui consumi energetici addirittura fino 70%.

Un altra accortezza, che può sembrare banale, è tenere le porte chiuse delle stanze e dei locali che non si utilizzano consente una forte diminuzione dei costi del riscaldamento. Inoltre, non è conveniente mantenere una temperatura troppo elevata, perché ciò comporta un maggiore consumo di combustibile e un’elevata usura della caldaia.