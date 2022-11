Facebook, la mossa improvvisa spiazza gli utenti: da domani cambia tutto

Cambio di rotta a casa Meta, in arrivo nuovi cambiamenti per tutelare la privacy dei suoi utenti. Da Facebook saranno eliminate i campi riguardanti le informazioni più sensibili.

Il social network della condivisione per eccelenza decide di limitare la visibilità di alcune informazioni personali dei propri utenti. Recentemente Facebook ha dichiarato di voler eliminare 4 campi riguardanti le informazioni dei profili, nello specifico si parla delle scelte religiose, politiche, indirizzi e gli orientamenti sessuali di un qualunque utente. Dal 1° dicembre vedremo la scomparsa di questi campi.

Questo cambiamento è spinto dal nuovo atteggiamento che Meta vuole adottare nel confronto della privacy dei loro iscritti, cercando di non esporre al pubblico le informazioni più sensibili e proteggere i suoi utenti da casi di cyberbullismo e azioni di odio. Le modifiche che verrano apportate non cambiano in alcun modo l’usabilità del social.

Se nel vostro profilo avete compilato uno di questi campi, presto dovrebbe arrivarvi una notifica d’avviso dell’eminente eliminazione di queste informazioni. In più ci sarà la possibilità di scaricare una copia dei dati di Facebook prima del 1° dicembre, qualora siete interessati a conservarne questa traccia.

Tutela della privacy o mossa di marketing

Facebook includeva questi campi sin dai primi giorni del social networking e della sua esistenza, ma ora la privacy è una delle principali preoccupazioni degli utenti e Meta ne è ben conscia, pertanto ha deciso di operare una svolta drastica. Se n’è accorto per primo il consulente social media, Matt Navarra, che sul suo profilo Twitter ha mostrato uno screenshot dell’avviso arrivato ad alcuni utenti.

L’azione intrapresa dal social ha stuzzicato l’interesse dei media, che hanno provato a contattare l’azienda per un commento su tale novità. Ci è riuscita la testata TechCrunch, che ha raccolto il virgolettato di un portavoce Facebook, interrogato sulla questione, e tutto più essere riassunto nella necessità di rendere il social network più semplice e snello.

“Nell’ambito dei nostri sforzi per rendere Facebook più facile da navigare e utilizzare, stiamo rimuovendo una manciata di campi del profilo: Interessato a, Opinioni religiose, Opinioni politiche e Indirizzo. Stiamo inviando notifiche alle persone che hanno compilato questi campi, informandoli che verranno rimossi. Questa modifica non influisce sulla capacità di nessuno di condividere queste informazioni su sé stessi altrove o su Facebook“.

Meta precisa che non si tratta di una forma di censura ma una semplice scelta stilistica, per semplificare la piattaforma e ringiovanirla. In effetti, i campi di informazioni che Facebook ha scelto di rimuovere sono gli stessi che altri principali competitor non hanno mai offerto, e tra questi troviamo in prima linea Instagram e TikTok, le cui biografie risultano piuttosto semplici e libere da dettagli specifici e personali, come per alcuni lo sono le opinioni politiche e quelle religiose.