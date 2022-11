Lavatrice, ecco il ‘trucco’ che conoscono in pochissimi: il tuo bucato profumato come non mai

Prepariamoci a dei mesi autunnali e invernali assolutamente duri, dal punto di vista economico: oltre all’inflazione che si sta verificando nel settore alimentare, infatti, stiamo vivendo uno dei rialzi più clamorosi a livello dei costi dell’energia, sia essa elettrica che del gas.

Tutto questo è accaduto a seguito dei conflitti che si sono verificati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno portato conseguentemente ad un aumento mai visto prima, a livello energetico.

I governi dei vari stati facenti parte dell’Unione Europea sono immediatamente corsi ai ripari, proponendo diversi aiuti come nel caso del governo italiano, che ha fornito un bonus bolletta pari a 150 euro (che vengono detratti automaticamente dal costo delle bollette mensili), così come agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione (e che conseguentemente consumano meno) entro la fine dell’anno corrente. È proprio di elettrodomestici che parleremo oggi, soffermandoci su uno in particolare.

Al giorno d’oggi, le pratiche casalinghe come quella di fare il bucato son diventate semplicissime e alla portata di praticamente tutti. Questo è merito indubbiamente della lavatrice, uno degli elettrodomestici più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico, e che permette di lavare i propri indumenti in maniera facile e veloce.

È sufficiente in questi casi inserire il sapone (oltre all’eventuale ammorbidente), i panni da lavare e spingere il bottone per avviare il programma di avvio stabilito, nulla di più semplice e veloce di così.

Quando qualcosa non va

A volte capita, però, che i capi tirati fuori emanino un cattivo e sgradevole odore. Pur non sapendo apparentemente il motivo dietro questo fenomeno, sono presenti dei trucchi e degli accorgimenti utili (assolutamente naturali) che vi porteranno ad avere panni sempre pulito e profumati, senza necessariamente dover utilizzare prodotti chimici di sorta.

Uno dei primi motivi dietro cui potrebbe nascondersi il cattivo odore risiede tra le pieghe della guarnizione, dove potrebbero esserci formati dei ristagni d’acqua maleodoranti, oltre che residui vecchi di detersivo che conseguentemente provocheranno questa piacevole sensazione. Assicuratevi quindi di ripulire al meglio delle vostre possibilità questi comportamenti.

Un altro consiglio che vi possiamo dare è quello di rispettare il carico massimo del dispositivo in questione: se superassimo il carico normalmente raccomandato, infatti, non sempre sarebbero garantiti buoni risultati, in quanto il lavaggio potrebbe non essere completamente pulito e, di conseguenza, non profumato come vorremmo. Importante in tal senso è la quantità di detersivo, in quanto paradossalmente dosi eccessive porteranno ad un risciacquo non efficace, facendo rimanere il sapone annidato all’interno delle fibre dei tessuti che vi immettiamo.