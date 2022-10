Wind, fantastica notizia per gli italiani: da oggi questi modelli li puoi acquistare senza rate

Nel corso degli ultimi dieci anni, il mondo degli smartphone si è fatto sempre più grande, con un mercato che ormai risponde alle esigenze di tutti i consumatori, e che ben si adatta a tutte le tasche, in base ai diversi modi d’uso di ognuno.

Le compagnie telefoniche e i principali gestori (come ad esempio Tim, Vodafone, Wind e via dicendo) offrono spesso la possibilità di acquistare un nuovo smartphone, pagandolo in un blocco unico o alternativamente dando la possibilità di pagarlo in comode rate mensili, spesso con interessi davvero convenienti per l’utente.

Quest’oggi in particolare ci focalizziamo sulle offerte proposte da Wind in merito, con diversi modelli in base alle preferenze di ciascun consumatore, e al suo budget. È stato pubblicato infatti un elenco degli smartphone che possono essere acquistati, in cui spesso non serve nemmeno pagare a rate, ma solamente anticipare una piccola cifra assieme alla normale tariffa telefonica mensile di Wind. Nel caso, ad esempio, dell’acquisto di un Samsung Galaxy A13 64GB, sarà sufficiente un anticipo di 99,99€ una tantum.

Chiaramente in questo caso non parliamo dei migliori top di gamma di ogni marca (come possono essere gli iPhone 14 Pro e i Samsung Galaxy S22), ma ci sono degli ottimi esponenti per ogni compagnia, da Xiaomi, Nokia, Motorola, Samsung e finendo con Oppo, che offrono comunque buone qualità strutturali.

Nel caso di Wind, nella fattispecie il contratto ha una durata di 24 mesi, in cui le rate saranno uguali praticamente a zero, e sarà sufficiente semplicemente tenere l’offerta telefonica attivata. Per aderire a questo tipo di offerte per acquistare lo smartphone in abbinamento, è necessario recarsi presso il primo punto vendita più vicino al nostro domicilio, o in alternativa recarsi sullo store online ufficiale di Wind, in maniera facile e veloce.

I dettagli delle offerte

Diamo quindi insieme un’occhiata alle principali offerte che Wind propone per l’abbinamento di questi smartphone. Partiamo innanzitutto con Di Più Unlimited 5G Reload Exchange con Easy Pay: in questo caso avremo 5G illimitati e minuti illimitati a soli 29.99 euro al mese.

Discorso diverso invece nel caso in cui volessimo un’offerta leggermente più contenuta, con 100 GB di dati in 5G, e la modalità Di Più Full 5G Easy Pay. Questa particolare offerta è in vendita a soli 14.99 euro al mese, più l’eventuale piccola tariffa aggiuntiva per lo smartphone in questione.

Nel caso in cui non avessimo bisogno di chissà quanti dati di connessione, esiste infine anche la possibilità di sottoscrivere Di Più Lite 5G: in questo caso avremo a disposizione 50 GB di dati in 5G, oltre a 200 SMS e i minuti illimitati.