Forno a microonde, se lo usi così risparmi tantissimo: dopo un mese mandi quasi a zero la bolletta

È un periodo difficile, da un punto di vista economico e dell’energia. A causa dei continui conflitti che si sono verificati nel territorio ucraino nel corso degli ultimi mesi, infatti, il prezzo del gas è salito alle stelle, e ciò si è riflettuto per forza di cose in un aumento mai visto prima d’ora delle bollette dell’energia.

Il governo italiano ha cercato di prendere alcuni provvedimenti, volti a migliorare la situazione delle famiglie italiane più bisognose, così come gli enti pubblici e le imprese, con sconti sull’acquisto di nuovi elettrodomestici di classe energetica più alta e detrazioni per quel che riguarda le bollette dell’energia elettrica.

Nonostante tutti questi aiuti da parte dello stato però, sempre più nuclei famigliari rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dato che pagare bollette dell’energia elettrica e del gas sta diventando davvero difficile, soprattutto se si ha a disposizione un unico reddito famigliare.

Veniamo quindi a considerare alcuni accorgimenti pratici e utili all’interno della vita domestica, che possono portare a considerevoli risparmi se osservati e utilizzati a lungo termine. In particolare oggi ci focalizzeremo sul forno a microonde, uno degli elettrodomestici che sono diventati di più largo uso nel corso della vita quotidiana, soprattutto considerando le abitudini frenetiche di lavoro a cui siamo ormai abituati da anni, soprattutto in città.

Partiamo innanzitutto dai consumi: utilizzare un forno a microonde, infatti, consente di risparmiare moltissimo sulle bollette dell’energia elettrica, dal momento che consuma sensibilmente di meno rispetto a un forno elettrico tradizionale. Inoltre in questo caso i tempi di cottura sono sensibilmente ridotti, e saranno sufficienti anche solo un paio di minuti o poco più per cuocere alla perfezione gli alimenti, a differenza del forno elettrico che impiega almeno una decina di minuti abbondanti, tra riscaldamento (che non è affatto immediato) e cottura delle pietanze che immettiamo al suo interno.

Altri consigli utili

Anche lo scongelamento dei cibi, altro fatto importante, è largamente più economico se fatto con il forno microonde. Nel caso in cui abbiate delle pietanze da scongelare, quindi, il nostro consiglio è di prediligere il forno a microonde, grazie al quale potremo scongelarle in men che non si dica.

Il forno microonde è inoltre molto utile e funzionare per riscaldare i cibi (o eventualmente liquidi), non solo per la cottura tradizionale.

Vi raccomandiamo chiaramente di utilizzare dei contenitori appositi per la cottura del microonde, che siano dotati di un coperchio. In questo caso è preferibile utilizzare dei contenitori lavabili, che nel giro di pochi secondi possono essere sciacquati senza problemi.