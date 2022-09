Luci esterne, il loro consumo è altissimo: con questo trucchetto salvi la bolletta

Tenere le luci all’esterno acese è una bella spesa, ma certamente non possiamo rimanere al buio. Esistono delle luci che non necessitano di corrente elettrica.

Passare le nostre serate all’aperto in giardino o sul terrazzo è davvero piacevole, passeremo delle ore fuori con amici e parenti a chiacchierare e sorseggiare qualche bicchiere. Stare al esterno la sera vuol dire che dovremmo accedere le luci, questo però inciderebbe non poco sulle nostre bollette.

Per non privarci di questo lusso serale, esistono delle luci per esterno che non hanno bisogno di energia elettrica, le lampade solari. Si tratta di lampade che si caricano con il sole grazie ad un piccolo pannello solare che accumula energia durante il giorno.

Le lampade solari da giardino funzionano senza fili e non necessitano di energia elettrica. L’illuminazione notturna avviene tramite LED, i quali assorbono un voltaggio molto basso e illuminano dieci volte di più delle normali luci a incandescenza.

Le migliori lampade solari da esterno

Le lampade solari sono l’alleato perfetto per illuminare gli spazi esterni della tua casa come terrazzo, balcone e giardino, senza dover scavare tracce nel muro e provvedere a creare istallazione elettriche.

Queste lampade oltre a permetterti di risparmiare sui consumi della corrente, sono anche ecologiche. Sfruttando l’energia solare, produce elettricità senza emettere CO2 e avere un impatto ambientale pari a zero.

Per capire quale sia la lampada solare più idonea a voi, vi lasciamo una guida all’acquisto dove potete trovare le migliori lampade da giardino su Amazon.

Drivei

Non poteva mancare in questa lista delle migliori lampade solari da giardino il faro LED firmato Drivei. È uno dei migliori faretti led da esterno con pannello solare.

Particolarmente apprezzate sono la sua luminosità (nonostante le sue dimensioni ridotte) e la durata della batteria. Il rapporto qualità/prezzo è molto buono, è il faretto al LED perfetto per il tuo giardino.

L’installazione è molto semplice. Tieni presente che il telecomando per azionarlo funziona solo frontalmente, quindi dovrai tenere in considerazione questo fattore quando decidi in quale punto del tuo giardino posizionarlo.

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 200 Watt

Dotato di telecomando

Alimentazione: pannello solare

Lampada solare da giardino al miglior prezzo

Colore luce: bianca

LEDMO

La lampada solare da giardino potente realizzata dal marchio LEDMO. Il prodotto è davvero valido, come emerge anche dalle opinioni e recensioni degli utenti che l’hanno già acquistato. A primo impatto il prezzo può risultare alto, ma il costo è giustificato dalla qualità del prodotto che è molto alta.

Esteticamente, si presenta con una struttura soddisfacente (sia alla vista che al tatto). Ha un bel design e uno stile moderno ed elegante. È prodotto con materiali di buona qualità. I cavi risultano consistenti ed il pannello solare è grande. Anche il faretto è molto curato.

Di questa lampada solare da giardino sono particolarmente apprezzate la luminosità prodotta e la durata della batteria. Un ottimo prodotto per utilizzare energia rinnovabile e ridurre i costi dell’elettricità.

Descrizione prodotto:

Design compatto e moderno

Materiali: plastica e metallo robusto

Capacità della batteria: 18000 mAh

Potenza: 1000 Watt

Installazione semplice

Mountxin

Acquistando questa lampada solare da giardino del brand Mountxin comprerete una delle migliori lampade da giardino in commercio. La qualità è buona e all’interno troverete non una, ma due faretti al LED per esterno.

Il prezzo è davvero competitivo, è senz’altro la miglior lampada solare da giardino al miglior prezzo. Per quanto riguarda l’installazione, questa risulta semplice e veloce. Questo prodotto è ideale per le aree del tuo giardino in cui l’alimentazione elettrica non è disponibile.

Caratteristiche prodotto:

Materiali: alluminio e ABS

Prezzo conveniente

Contiene due faretti

Stasun

La lampada solare Stasun da giardino è la più potente, ha due modalità di installazione. Può essere installata a palo o a parete in modo semplice.

È un ottimo prodotto, funzionale e pratico. La sua luce fredda illuminerà perfettamente il tuo giardino o la tua veranda. All’interno si trovano le istruzioni in italiano, il lampione solare, il pannello solare, un braccio di montaggio, le batterie e un set di viti, c’è tutto ciò che ti serve per il montaggio.

Il lampione solare STASUN utilizza un pannello solare policristallino caratterizzato da un’alta efficienza di conversione e dalla batteria ad alta capacità (45Ah), infatti può funzionare da 24 a 36 ore dopo 8 ore di carica.

È impermeabile, quindi è perfetto per cortili, vialetti, sentieri, ma anche per strade. Ha un grado di impermeabilità IP65. I produttori assicurano una garanzia pari a due anni.

Grazie all’alta qualità e al basso prezzo, questo prodotto rientra d’obbligo tra le migliori lampade solari da giardino che ti consigliamo.

Caratteristiche tecniche:

Dotato di pannello solare policristallino

flusso luminoso totale: 2000 Lumen

Modalità automatica e Modalità temporizzazione

Impermeabile

Potenza: 200 Watt

iPossible

La lampada di iPossible è conveniente e pratica, riesce a ricaricarsi di luce solare anche in giornate nuvolose o piovose, ma ci metterà un po’ di tempo in più. Ricordarti che in caso la batteria non venisse ricaricata per molto tempo potrebbe rovinarsi!

Il kit è composto da sei pezzi, la luce che emettono è forte e dal raggio ampio. Pur essendo di dimensioni ridotte riescono ad illuminare molto bene. Il rapporto qualità/prezzo è ottimo. Considerati i sei pezzi e l’ottimo funzionamento del prodotto si può considerare una delle migliori lampade solari da giardino.

L’unica pecca riscontrata su questa luce da giardino nelle recensioni e opinioni degli utenti riguarda l’assenza di una schermatura che filtri la luce che potrebbe risultare fastidiosa per gli occhi (fanno molta luce).

Descrizione prodotto: