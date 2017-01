Mr. Robot Shop: Rigeneratore di Tecnologia e Notebook Usati

da Redazione di Passione Tecnologica

Segnaliamo con orgoglio ed entusiasmo la nascita del nuovo e-commerce Mr. Robot Shop, portale dedicato alla vendita di Notebook Usati e rigenerati, ma anche di altri prodotti tech. Il negozio è stato creato in strettissima collaborazione con Passione Tecnologica, di cui raffigurerà la parte commerciale. Mr. Robot Shop è stato creato con un obiettivo ben preciso: vendere computer usati di qualità, completi e revisionati in ogni parte, con cura maniacale.

La Qualità dei Nostri Notebook Usati

Il nostro obiettivo è stato chiaro già dalle fasi preliminari del progetto: creare un portale di reCommerce che potesse offrire prodotti rigenerati e funzionali, ai quali abbiamo deciso di dare una seconda possibilità, reintroducendoli sul mercato. I Notebook Usati che giungono nel nostro laboratorio subiscono un complicato e laborioso processo di revisione, tutte le componenti elettriche e meccaniche sono controllate, se necessario sostituite e ripristinate alle condizioni originali. Anche il nostro processo di potenziamento hardware è valutato con molta attenzione da professionisti, perché spesso c’è bisogno di potenziare l’equipaggiamento informatico di un computer datato, per renderlo funzionale ed idoneo alle esigenze attuali e dei nuovi software. I nostri pc portatili sono sempre validi e rappresentano un eccellente rapporto qualità prezzo.

Prodotti Completi e Certificati

A differenza di altri negozi di computer usati, che spesso offrono prodotti incompleti, privi di batteria funzionante, alimentatore o altri elementi, i nostri notebook sono completi di tutto e pronti per essere utilizzati. I nostri notebook sono sempre corredati da batteria nuova, di primissima qualità, che garantisce la stessa durata del prodotto alla sua uscita sul mercato. Discorso analogo anche per l’alimentatore, quasi sempre originale, altrimenti di ottima qualità, o di eventuali parti di ricambio ed espansione (memorie, dischi, ecc…). Prima di inserire un Notebook Revisionato sul nostro sito, gli facciamo superare decine di prove tecniche e collaudi, utilizzando software e strumentazioni professionali. Se emerge anche un solo dubbio sulla efficacia e affidabilità del dispositivo, esso viene immediatamente scartato e dismesso. Mr. Robot Shop non lascia mai nulla al caso e si prende sempre cura dei suoi prodotti, nei minimi dettagli.

Garanzia Completa che Dura un Anno

A dimostrazione di quanto crediamo nella qualità dei nostri prodotti offriamo una garanzia di post vendita pari ad un anno dalla data di acquisto. Grazie alla garanzia ci prendiamo carico della riparazione di difetti tecnici e funzionali, non causati da imperizie, cadute o urti accidentali. All’interno di Mr. Robot Shop è possibile leggere chiaramente termini e coperture della nostra assistenza gratuita.

Vendere Notebook Usati o Sfruttare il Conto Vendita

Potrai utilizzare Mr. Robot Shop per vendere il tuo computer portatile usato, anche guasto, compilando l’apposito modulo presente nel portale. Se siamo interessati al tuo notebook lo acquistiamo e paghiamo tramite PayPal o Bonifico Bancario (dopo averlo ricevuto ed esaminato). Il nostro staff di tecnici invierà un preventivo solo se il prodotto è di nostro interesse. Per il momento non siamo interessati a computer o dispositivi Apple.

Sul nostro reCommerce è anche possibile vendere in conto vendita notebook e smartphone; gli interessati a questo tipo di operazione dovranno compilare il modulo conto vendita e seguire la procedura indicata su Mr. Robot Shop.

In futuro amplieremo il nostro catalogo, con Notebook sempre più performanti e dispositivi informatici ed elettronici revisionati e funzionali al 100%.

Per i lettori di Passione Tecnologica offriamo lo sconto esclusivo di 10€, da spendere entro Domenica 12 Febbraio 2016 sul catalogo di Mr. Robot Shop (Ordine Minimo 100 €)