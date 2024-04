LIDL sgancia la bomba: presenta al mondo il suo primo robot in grado di tenerci in ordine il giardino in piena autonomia | Addio a lavori spezza schiena o costose ditte

Di Lidl, la catena di supermercati attiva nel settore discount, ne abbiamo dette e ridette, in particolar modo sulle offerte relative ai prodotti in vendita.

Abbiamo parlato, in particola modo, della loro qualità e, soprattutto, dei loro prezzi che sono davvero accattivanti. Sulla loro qualità, poi, possiamo dire che non hanno nulla da invidiare ad altri prodotti che risultano essere maggiormente conosciuti, acquistati ed utilizzati dalla stragrande maggioranza degli utenti in tutto il mondo.

Nel tempo, abbiamo parlato dei vari elettrodomestici come il suo robot multifunzione che è molto simile al famoso Bimby. Ci sono state diverse promozioni ad esso relative. Pensiamo, in particolar modo, a quella che consentiva, una volta acquistato, di beneficiare di ben dieci buoni spesa da quaranta euro l’uno. In pratica, lo si acquistava, lo si pagava, ma si riceveva la stessa cifra in buoni spesa.

Abbiamo, poi, visto altri piccoli elettrodomestici per la casa ed altri dispostivi utili per le gite fuori porta o le grigliate sui terrazzi delle proprie abitazioni. Ma Lidl è attenta anche alla moda, con la proposta di numerosissimi capi di vestiario per tutti, uomo, donna e bambini. E, poi, una menzione particolare va al fai da te ed al giardinaggio.

Per quanto riguarda il fai da te, tra gli scaffali dei vari supermercati presenti su tutto il territorio italiano, si trovano tantissimi prodotti indispensabili. E l stesso accade per il giardinaggio. Si potrà trovare tutto, dai semi ai bulbi, passando per tutti gli utensili utili alla causa. Ed è di uno di questi che vogliamo parlarvi. Si tratta, in verità, di un robot in grado di tenere pulito ed in ordine il giardino.

Ecco il Robot Tosaerba targato Parkside.

Si tratta di un dispositivo di qualità che farà tutto al posto di chi lo acquista, in totale autonomia ed in totale sicurezza. Sì, perché, in primis, vogliamo dirvi che è dotato di un sensore di rilevazione del sollevamento e del ribaltamento. Se dovesse accadere qualcosa del genere si spegnerebbe immediatamente.

Può operare, poi, anche su terreni in pendenza. la pendenza massima è di 25°. Ha una autonomia di ben 500 metri quadrati, mentre taglia, in larghezza, ben 18 centimetri. per quanto riguarda l’altezza di taglio questa può essere regolata tra 2,5 e 6 centimetri. Si possono impostare le zone da tagliare ed anche gli orati in cui debba portare a termine il suo lavoro. Una volta terminato, poi, rientra dalla sua zona di partenza che, poi, è anche quella dove viene custodito abitualmente.

Pensate, poi, che si può anche impostare un codice in modo da prevenire utilizzi non consentiti e anche di essere derubati. All’interno della confezione, poi, oltre il robot in questione, troverete sei viti di fissaggio e ben 130 metri di cavo! Il suo costo è di soli 299 euro e la promozione che lo interessa inizia lunedì 29 aprile.