WhatsApp color: ecco un trucchetto formidabile per i vostri messaggi, nickname e avatar che farà morire d’invidia chiunque | Sarai unico ed originale

Di WhatsApp se ne parla sempre abbondantemente, ogni giorno dell’anno, grazie ai suoi continui aggiornamenti che portano fantastiche novità.

Ed è proprio per questo motivo che sono sempre di più gli utenti che scelgono la piattaforma di messaggistica di Meta come compagna quotidiana. Sono tante, ad esempio, le funzionalità che consentono di tenere a bada i curiosi. Saranno sempre lontani da tutte le chat, in particolar modo quelle più intime, personali.

Proprio nell’ultimo periodo, infatti, ne sono arrivate ben due che, tramite accesso biometrico o l’impostazione di un Pin numerico, consentono di nasconderle del tutto dalla vista degli altri utenti nel caso in cui questi ultimi dovessero prendere lo smartphone sbloccato in mano. Ma, ovviamente, non ci sono soltanto queste.

Infatti, pochi mesi fa è stata la volta di una funzionalità che permette di personalizzare il proprio testo. Ne abbiamo parlato ampiamente, ma vale la pena ricordare tutto ciò che gli utenti, adesso, possono fare. In particolar modo, parliamo della possibilità di scrivere messaggi, tramite segni e simboli da mettere prima e dopo il test, in grassetto.

Ma si possono scrivere anche in corsivo e si può decidere che il testo risulti barrato. Allo stesso modo, poi, si può scrivere un messaggio a mo’ di citazione. Insomma, le possibilità sono davvero tantissime. Quello che, però, non tutti sanno è che il testo può anche essere personalizzato, impostando un colore differente. Sì, avete capito benissimo, potrete inviare messaggi colorati.

Ecco il trucco per rendere i vostri testi, i vostri messaggi unici!

Si tratta di un trucchetto che solo in pochi conoscono. Anzi, oseremmo dire che la stragrande maggioranza degli utenti non lo conosce affatto. Eppure è lì che attende solo di essere utilizzato. Attenzione, però, perché non è WhatsApp a fornire questa opportunità, ma un’applicazione terza che, poi, si implementerà all’interno delle funzionalità della piattaforma stessa.

Ebbene sì, avete capito benissimo. L’App in questione è Stylish Text e deve essere scaricata dall’App Store ed installata all’interno del proprio device. Fate molta attenzione all’atto dell’installazione perché bisognerà fornire tutte le autorizzazioni affinché WhatsApp la riconosca e le dia ampio accesso. Fatto ciò, non vi resta altro da fare che aprire WhatsApp.

Ora, entrate all’interno di una delle conversazioni e scrivete il vostro messaggio di testo. Prima, però, di inviarlo, dovrete selezionarlo tutto o in parte ed attendere che appaia il menù a tendina. Al suo interno, oltre le varie opzioni di formattazione solite, vi apparirà anche la voce Stylish Text. Cliccateci su e sbizzarritevi a modificare stile e colori del vostro messaggio per meravigliare i vostri interlocutori.