WhatsApp Tracker: ecco come fanno a spiarci e sapere tutto di noi senza avergli credenziali di accesso | La tecnica è più facile ed utilizzata di quanto pensiamo

E’ innegabile che WhatsApp, la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, sia una delle piattaforme maggiormente utilizzate al mondo.

Questo, però, comporta una serie di conseguenze negative per gli utenti. E duna di queste riguarda gli spioni. Sì, perché essere spiati su WhatsApp è qualcosa di molto, ma molto semplice. Si tratta di una tecnica sperimentata da tempo e che, pertanto, risulta essere molto efficace e, soprattuto, tutto prende le mosse dall’applicazione stessa.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Si viene spiati su WhatsApp tramite la stessa App. Ma come è possibile tutto questo? Non si trattava di una piattaforma sicura e che tutela la privacy di tutti? E’ questo che, sicuramente, vi starete chiedendo dopo aver letto quanto da noi asserito. Ma ci sono dei chiarimenti indispensabili da fare.

WhatsApp è sempre in costante aggiornamento. gli sviluppatori sono sempre al lavoro per portare dei cambiamenti importanti che vadano a migliorare l’esperienza di utilizzo degli utenti e ad aumentare i livelli, già altissimi, di privacy e sicurezza sia di chi ne fruisce abitualmente ogni giorno sia dei loro dati, compresi quelli sensibili.

Ciò fa in modo che, come già accennato in apertura, questa piattaforma risulti essere la più scaricata ed utilizzata al mondo. Ed è proprio questo a dover far maggiormente paura a tutti. Sì, perché sono gli utenti stessi a far sì che vengano spiati costantemente ed in maniera super facili ogni giorno ed a qualsiasi ora: in pratica, sanno tutto di tutti. Ma come fanno?

Ecco come si viene spiati su WhatsApp.

Lo abbiamo già accennato, ma vogliamo ribadirlo: il metodo, anzi, i metodi che vengono utilizzati sono davvero molto semplici e non ci stancheremo mai di dirlo che prendono le mosse dagli utenti proprietari degli account spiati. Ebbene sì, avete capito benissimo. Innanzitutto, il primo metodo che viene utilizzato da chi intende spiare è WhatsApp Web.

Ma in che modo? Beh, sono molti gli utenti che, in maniera sbadata, lasciano il loro smartphone sbloccato ed incustodito su un tavolo. E questo può capitare sia in casa che all’aperto. E sono allo stesso modo tanti coloro i quali sono appostati in attesa di un’occasione ghiotta come questa. Si impossessano del device, aprono WhatsApp Web sul proprio Pc, scansionano il QR-Code ed il gioco è fatto.

Ovviamente, però, questo non è l’unico modo per farlo. Sì, perché dovete sapere che questi spioni possono anche conoscere la posizione di vari utenti in tempo reale. E ciò può capitare se avete acconsentito alla vostra geolocalizzazione in chat. Insomma, per stare più tranquilli, vi consigliamo di disconnettere qualsiasi dispositivo associato al vostro account WhatsApp e di interrompere le autorizzazioni alla vostra geolocalizzazione.