Autovelox e multe: ecco i comuni italiani che maggiornmente incassano sull’altrui maleducazione stradale | I primi posti erano scontati

Quali sono le città dove gli autovelox mietono le maggiori vittime? Dove maggiormente frequenti sono le multe portate dalle (tanto odiate) macchine?

Esistono pochi marchingegni, nell’apparato di controllo esercitato dalla polizia stradale, altrettanto fastidiosi, altrettanto ‘pesanti’ dell’ autovelox. Nascosti alle intersezioni più trafficate, mimetizzati nel folto del verde, collocati alla svolta dove appare naturale accelerare: gli autovelox sembrano pensati onde generare violente reazioni di rigetto. Gli automobilisti, al di là di quelle che possono essere le buone intenzioni dei poliziotti, li percepiscono come estranei, fastidiosi, iniqui. Una tecnica scorretta onde assicurarsi il rispetto del codice della strada, questa è la percezione generale.

In questo contesto risulta molto interessante un’analisi di Facile.it, basata sui dati del Siobe. Si tratta del portale informativo che comunica i dati pubblici; trasparenza & legalità, anche per gli autovelox. I dati relativi al 2023 appaiono in questo contesto significativi, certo importanti.

Le città maggiormente multate sono, senza sorpresa, quelle più grandi. E ciò non deve affatto sorprendere, perché appare naturale che, ad una popolazione numerosa, corrispondano tante multe. Non è, in altre parole, qualcosa di correlato al comportamento, anzi. Sotto molti aspetti è più un dato puramente quantitativo.

Nel quadro dunque delineato, ad esempio, troviamo città tanto al nord quanto al sud. Al primo posto c’è infatti la grande capitale economica, Milano. Segue poi la capitale amministrativa, Roma e infine Firenze, la capitale culturale.

I dati degli incassi dalle multe, un tesoretto statale

Guardando invece ai singoli numeri Milano ha fatto incassare allo stato 147 milioni di euro, Roma 138 e infine Firenze 72. Solo pertanto la ‘locomotiva d’Italia’ sembra avvicinarsi alla soglia psicologica dei 150 milioni.

Rimangono degli incassi significativi anche nelle altre città, siamo chiari: Genova con 35,2 milioni, Padova e Verona entrambe sull’ordine dei 20 milioni. Numeri da record, ma molto lontani dalle cifre dei primi inarrivabili tre anche per Bologna e Napoli. Nonostante dunque una cattiva fama, Napoli guida bene, le sanzioni appaiono inferiori al preventivato.

Complessivamente lo stato italiano ricava 1,5 miliardi dalle multe autostradali. Il livello più alto oro capite rimane a Firenze, con una media di 198 euro a testa. Anche però i piccoli Comuni, in rapporto della popolazione, hanno mostrato di poter racimolare cifre ragguardevoli, applicando una disciplina della strada secondo i critici ‘draconiana’. Da qui l’importanza di avere dati precisi ed esatti sulla portata del ‘fenomeno’ in tutta la sua complessità, specie considerando l’ atteggiamento dei cittadini.