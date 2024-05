Facebook: occhio alle truffe sul Marketplace | Questi sono i segnali allarmanti

Marketplace Facebook: come riconoscere e difendersi dalle nuove truffe online, con il ritiro degli oggetti tramite corriere.

Il Marketplace di Facebook è una piattaforma utilissima e sempre più popolare per acquistare e vendere oggetti di ogni genere ma, come ogni spazio online, è diventato anche un terreno fertile per le truffe.

Una delle tattiche più recenti e insidiose è quella dei finti compratori: persone che promettono di venire a ritirare il pacco con un corriere e chiedono la carta di credito per il pagamento.

Ma come riconoscere i falsi acquirenti? E come difendersi da queste truffe sul Marketplace di Facebook? Scopriamolo insieme.

Marketplace Facebook: come riconoscere le truffe

Un chiaro segnale d’allarme è quando un compratore afferma di trovarsi all’estero o in un’altra città, risultando quindi impossibilitato a ritirare l’oggetto acquistato di persona. Solitamente, i truffatori affermano che effettueranno il ritiro tramite corriere e chiedono un metodo di pagamento al venditore per procedere con il pagamento. Cosa che ovviamente non avverrà.

Ecco quindi alcuni segnali che possono farti capire che ti trovi di fronte a una truffa:

l’acquirente ti contatta in privato e non tramite i commenti all’annuncio;

l’acquirente insiste sul ritiro dell’oggetto acquistato tramite corriere;

l’acquirente si mostra frettoloso di completare l’acquisto;

l’acquirente ha un profilo Facebook nuovo o con poche informazioni.

Inoltre, i truffatori possono offrire prezzi e condizioni che sembrano troppo buone per essere vere. Ad esempio, potrebbero offrire di pagare un prezzo elevato per il tuo articolo senza nemmeno negoziare. Non fidarti di queste offerte e fai delle domande per confermare l’autenticità dell’acquirente.

Marketplace Facebook: come difendersi dalle truffe

Per difenderti dalle truffe sul Marketplace Facebook puoi mettere in atto tutta una serie di attenzioni e accortezze. Ad esempio, è bene non accettare mai di consegnare oggetti tramite corriere, effettuare le transazioni solo su piattaforme sicure come PayPal e non condividere mai i dati della tua carta di credito con persone sconosciute.

Inoltre, ricorda di diffidare di quegli acquirenti che ti mettono fretta per concludere l’acquisto o che hanno profili Facebook sospetti, come quelli incompleti, senza informazioni personali, molto recenti e con pochissima attività, o pagine con poche informazioni e poche recensioni.