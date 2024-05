iOS 18 il capolavoro di Apple: se usi queste loro App native non protrai credere ai tuoi occhi | Spariranno del tutto per far posto a loro

Ci stiamo avvicinando, a piccoli passi, giorno dopo giorno, a quello che è l’evento mondiale Apple per eccellenza, ovvero la WWDC.

Certo è che quest’anno la Conferenza mondiale degli sviluppatori sarà preceduta da un altro evento altrettanto importante, completamente dedicato, stando a quanto trapelato negli ultimissimi giorni e come è possibile dedurre dal loro scelto da Apple, agli iPad ed alle loro nuovissime versioni che mancavano, ormai, da ben due anni.

Parliamo dell’evento Let Loose. Ma questo è totalmente un altro discorso. Sì, perché a noi interessa iOS 18, il nuovo sistema operativo dell’ecosistema della società di Cupertino che, come da tradizione consolidata, arriverà il prossimo mese di settembre. Con l’avvicinarci alla WWDC, però, iniziano a farsi più insistenti le indiscrezioni su di esso.

Sì, perché come ben sapete, subito dopo questa Conferenza, verrà rilasciata la prima beta del nuovo sistema operativo per sviluppatori. Inizierà, quindi, l’iter che porterà al rilascio ufficiale di iOS 18 per tutti quasi in concomitanza con quella che sarà la presentazione a livello globale dei nuovi smartphone: gli iPhone 16.

Abbiamo già detto che iOS 18 rappresenterà una vera e propria rivoluzione, un vero e proprio distacco da quello che è tutto il passato dell’azienda guidata da Tim Cook. E le ulteriori indiscrezioni che stanno trapelando in queste ore, non fanno altro che consolidare quanto abbiamo asserito sino ad ora. Sarà un cambiamento epocale!

Novità importanti anche per le App installate di default!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Prima di svelarvi quali sono queste APP e, soprattutto quali saranno le novità che le interesseranno, c’é da dire che, con il nuovo sistema operativo, l’App Calcolatrice potrà finalmente essere utilizzata anche su iPad. Inoltre, poi, sarà completamente diverso anche il design rispetto alle versioni precedenti.

Ma torniamo a quello che è il nostro discorso. Come abbiamo già avuto modo di accennare, anche le applicazioni presenti di default subiranno dei cambiamenti. Pensiamo, ad esempio a Mail, Salute, Foto e Note. Ebbene sì, perché gli utenti avranno maggiore libertà. Oseremmo dire che avranno più libertà di movimento.

Sì, perché potranno decidere di posizionarle in qualsiasi punto della propria schermata Home. Non ci saranno posti assegnati in partenza che non possono essere poi modificati. Inoltre, poi, potranno decidere di sostituirle, sempre all’interno della schermata Home, con altre applicazioni che scaricheranno giorno dopo giorno. E questa è solo una delle tantissime novità in arrivo. Nel corso dei prossimi giorno, di sicuro, ne arriveranno altre e tutte molto entusiasmanti.