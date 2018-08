Caricatori wireless Techly, rapidi ed economici

da Gaetano Nalli

Abbiamo provato i caricatori wireless di Techly, mettendoli alla prova con Smartphone Android e Apple. Dispositivi comodi e facili da utilizzare, soprattutto per l’utilizzo quotidiano.

Prendere il proprio smartphone e appoggiarlo su di una base per ricaricarlo, senza utilizzare cavi; questo potrebbe essere il sogno di molti di noi in un futuro non troppo remoto grazie alla tecnologia wireless (detta anche ad “induzione”). Per chi è già tra questi fortunati, a seguito della diffusione prima su Android e poi dall’impulso fornito da Apple nei suoi ultimi modelli di iPhone, Techly presenta due caricatori wireless rapidi, dal prezzo decisamente interessante.

I caricatori wireless WRKUV–10W (di colore nero) e WRQ-10W (bianco) si distinguono per forma e migliore qualità costruttiva a favore del primo, ma entrambi i prodotti offrono una potenza massima in uscita fino a 10 W, e sfruttano la tecnologia Qi per una ricarica più veloce su dispositivi compatibili. Tra gli smartphone a ricarica wireless citiamo i Samsung Galaxy Note 8 e S9+, con il quale abbiamo effettuato le nostre prove. I caricatori wireless Techly sono pienamente compatibili con gli iPhone, anche se la ricarica non avviene in modo rapido, poiché lo standard attuale di iOS non è ancora in grado di supportare i 10 W di ricarica. Tuttavia, i futuri aggiornamenti di iOS potrebbero cambiare le carte in tavola, abilitando la ricarica wireless rapida su iPhone.

Confezione e contenuti

Entrambi i caricatori wireless vengono venduti in un packaging di cartone, molto semplice e minimale. All’interno troviamo il caricatore, un cavo USB/ type C, ed un piccolo foglio di istruzioni in italiano e inglese. Purtroppo è assente una presa di corrente da parete, che ci costringerà ad usare il caricatore principalmente attraverso una porta USB del computer.

Caratteristiche Tecniche

Il modello I-CHARGE-WRKUV 10W è caratterizzato da uno stand di ricarica rotondo nero lucido, nel cui centro si colloca un simbolo stilizzato di un lampo affiancato al marchio Techly. Alla base dello stand troviamo un piccolo LED blu che si illumina durante la ricarica. Il dispositivo può essere posizionato sia orizzontalmente che verticalmente; quando lo si appoggia, si nota come lo smartphone sia molto aderente alla base e stabile sulla sua posizione. Grazie al rivestimento in UV di cui è dotato, il caricatore wireless per smartphone proposto da Techly garantisce una maggiore resistenza all’abrasione e ai graffi. Il modello I-CHARGE-WRQ 10W di colore bianco, sebbene sia dotato di materiali meno pregiati (senza rivestimento UV) e sia sprovvisto di led, risulta più leggero e garantisce comunque le stesse prestazioni del modello “maggiore”. Dimensioni decisamente ridotte, 115 x 115 mm della base e 90 mm dell’altezza per il primo, e 90 x 90 mm di base e 105 mm di altezza per il secondo, li rendono compatti e comodi da posizionare sulla scrivania del proprio PC. Infine, il cavo USB type C di 1,2 m, sebbene non sia ricoperto in nylon, è di discreta qualità.

Utilizzo Pratico

Una volta posizionato lo smartphone sullo stand del caricarore wireless, il telefono inizierà immediatamente la ricarica. Il led blu si accenderà per indicare lo stato di ricarica (modello I-CHARGE-WRKUV–10W), mentre sul caricatore I-CHARGE-WRQ 10W, dovremo accontentarci di monitorare le attività della batteria direttamente sul display dello smartphone. I tempi di ricarica variano, ovviamente a seconda del modello di smartphone. Un Samsung Galaxy S9+ con una batteria da 3500mAh impiega poco più di 3 ore per una ricarica con batteria carica al 5%. Testato inoltre su di un iPhone 8 Plus con una batteria da 2619 mAh, la ricarica è avvenuta in 2,45 ore, partendo da un livello del 10%. La ricarica avviene anche in presenza di cover, nel mio caso composta da silicone trasparente.

Conclusioni

In definitiva, i due caricatori wireless proposti da Techly si rilevano prodotti di buona fattura, tecnologicamente avanzati e dal prezzo molto contenuto. In un futuro neanche troppo remoto, con la sempre maggior diffusione della tecnologia Qi, si dimostreranno utili e probabilmente rientreranno nell’uso quotidiano. Per chi già possiede uno smartphone compatibile con la ricarica wireless, non resta che acquistarne uno e provarlo. Sono sicuro che non ne rimarrà deluso e difficilmente potrà poi farne a meno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia QI Fast wireless

Output: 9V-1.2A / 5V-1.5A

Massimo Carico (W): 10Watt

Materiali in UV

Prezzi: 29.19€ (WRQ) e 31.60€ (WRKUV)

