App Iliad: potrebbe bloccarsi tutto all’improvviso | Che succede a milioni di utenti

App Iliad: che cosa sta succedendo e perché i minorenni possono vedersi bloccata improvvisamente la connessione dati.

Il recente avvertimento dell’Agcom ha scosso milioni di utenti della popolare compagnia telefonica francese Iliad.

Per effetto delle disposizioni entrate in vigore il 21 Novembre 2023, infatti, le SIM intestate ai minori devono avere attivi quei servizi di controllo parentale che impediscono l’accesso online a contenuti vietati ai minori. Tuttavia, Iliad si è dimostrata negligente, non attivando il servizio di controllo parentale sulle SIM già intestate a già clienti minorenni che ora, se non seguono la procedura, incapperanno nel blocco della connessione dati.

Ma come fare a evitarlo? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla situazione e cosa evitare il blocco dell’app Iliad.

App Iliad: cosa sta succedendo

A novembre 2023, sono state emanate nuove linee guida per la tutela dei minori su internet, obbligando gli operatori telefonici a fornire servizi gratuiti di Parental Control. Iliad, inizialmente negligente, ha dovuto adeguarsi a seguito della diffida da parte dell’Agcom, inviando un messaggio a tutti gli utenti minorenni e invitandoli ad attivare l’app Iliad gratuita McAfee Safe Family.

L’implementazione delle nuove linee guida in materia di protezione dei minori su internet ha portato ad un rapido adattamento da parte dell’operatore, che ha introdotto una serie di contromisure volte a garantire il rispetto delle normative. Tuttavia, il mancato adeguamento potrebbe portare a conseguenze serie per gli utenti, inclusa la sospensione della connessione dati delle SIM. Scopriamo cosa sta succedendo e come evitare il blocco imminente.

Cosa fare per impedire il blocco dati

L’avviso è stato chiaro: è necessario attivare il servizio gratuito di Parental Control, fornito dall’app Iliad McAfee Safe Family, su tutte le SIM intestate ai minori. I clienti Iliad sono quindi obbligati ad utilizzare l’app McAfee Safe Family, scaricabile gratuitamente sia su dispositivi Android che iOS, per bloccare l’accesso a tali contenuti. I clienti che non si adeguano alle richieste dell’operatore rischiano la sospensione della navigazione in rete. Tuttavia, è possibile evitare questo scenario seguendo pochi semplici passaggi.

Prima di tutto, assicurati di scaricare e attivare l’app McAfee Safe Family sul tuo dispositivo. Successivamente, recati presso un punto vendita fisico Iliad, come un Iliad Store o un Iliad Space, accompagnato da un genitore o tutore legale. Qui potrai completare l’identificazione fisica e assicurarti che il servizio di Parental Control sia attivo sulla tua SIM.