Apple, la guerra con Spotify ormai è inevitabile: potremmo dire per sempre addio a questa App tra le più amate di sempre | Abituatevi, è solo la prima di una lunga lista

Dopo i vari problemi avuti nel corso di quest’ultimo periodo, Apple ha messo su una vera e propria guerra con una piattaforma tra le più famose.

Parliamo di Spotify che, dal 2006, fa compagnia a tantissimi utenti nel mondo. Come ben sapete, questa consente la riproduzione e l’ascolto in streaming di brani musicali. Prevede sia un piano gratuito sia abbonamenti premium divisi per categorie. Per quanto riguarda la sua versione gratuita, come ben sapete, c’é da sopportare un po’ di pubblicità.

Parliamo di circa trenta secondi di annunci pubblicitari ogni quindici minuti di riproduzione dei brani musicali preferiti dagli utenti che non hanno alcuna intenzione di dover pagare alcun abbonamento mensile. Passiamo, ora, a quelli che sono i piani a pagamento. Pensiamo al piano Individual che consente di avere musica illimitato e senza pubblicità per un account.

C’é il Duo che, invece, offre la possibilità di avere tutti i vantaggi premium per due account. Inoltre, c’é il piano Family con ben 6 account premium e la possibilità di controllare i contenuti, vietando la riproduzione di quelli espliciti. Ed infine, c’é il piano per gli studenti con un solo account premium. Per tutti questi piani a pagamento c’é una possibilità fantastica.

E quest’ultima riguarda la facoltà, per tutti, di disdire il proprio abbonamento in qualsiasi momento e senza alcun costo aggiuntivo. Fatta questa divagazione sulla piattaforma, torniamo a quello che è l’argomento principale di cui vogliamo parlarvi. Torniamo a quella che è la guerra in atto tra la Società di Cupertino, Apple, e questa piattaforma tanto amata da tutti.

Bisogna prepararsi al peggio: Spotify potrebbe non essere più disponibile per gli utenti iOS!

Ebbene sì, questa è una triste, anzi, tristissima notizia che la riguarda. Ed è di pochissime ore fa. Il tira e molla tra Apple e Spotify si è inasprito, diventando una vera e propria guerra che avrà soltanto un vincitore. Ed il tutto parte dall’entrata in vigore del nuovo DMA Europeo (Digital Markets Act). In pratica, il nocciolo della questione è il fatto che Apple non ha autorizzato un aggiornamento di Spotify.

Ebbene sì, l’aggiornamento in questione si trova in una fase di stallo. Spotify, di fatto, reclama che questo aggiornamento venga reso disponibile all’interno dell’App Store. Apple, di contro, non vuole concederlo dato che Spotify si rifiuta di pagarle la commissione del 27% sugli acquisti. In pratica, questo aggiornamento informa che gli abbonamenti a Spotify possono essere acquistati anche sul sito web aziendale.

Quindi, per Apple, non ci sarebbero guadagni derivanti dalla sottoscrizione degli abbonamenti. Ecco che, allora, non vuol far sì che questo aggiornamento, contenente solo questo avviso, possa essere visto e scaricato dagli utenti fino a quando Spotify non le pagherà le commissioni perché, secondo l’azienda di Cupertino, la piattaforma, grazie ad essa, genererebbe comunque un guadagno. Il tira e molla si sta facendo sempre più pesante e Spotify dovrebbe pagare ulteriori 0,50 euro per ogni utente oltre la cifra di un milione. Staremo a vedere cosa accadrà, ma la situazione è molto tesa!