Photo AI: ecco come migliorare, stravolgere o perfezionare qualsiasi foto con l’uso dell’Intelligenza Artificiale | Diventa un artista quotato in pochi secondi

Sin dall’avvento dei primissimi smartphone, quelli con fotocamere più prestanti e dalle caratteristiche migliori, è impazzata la passione per le foto.

Certo è che già in precedenza, grazie alle fotocamere digitali, erano molti quelli che si dilettavano ad immortalare qualsiasi cosa gli si parasse dinanzi. Ma è con gli smartphone di ultima generazione che si è letteralmente invasi da fotografie e c’é anche da dire che la loro qualità sia molto alta. Ovviamente, sono i sensori dei comparti fotografici a fare la differenza.

Si è sempre pronti a fare foto, realizzare video da poter condividere con parenti ed amici ed anche con altri utenti sparsi in quello che è l’enorme ecosistema delle piattaforme Social. Dovete sapere, però, che la qualità delle foto può essere notevolmente migliorata grazie all’Intelligenza Artificiale. E non si può fare soltanto questo, anzi.

Grazie a quest’ultima, infatti, si potrà praticamente cambiare in maniera totalizzante lo scatto che è stato realizzato in precedenza. Non solo migliorie, quindi, ma si possono stravolgere completamente. Ci si può spingere fino alla perfezione di uno scatto in modo da far meravigliare gli altri utenti e – perché no? – anche stampare quella foto.

In questo modo, la si potrà appendere ad una parete in casa, dando un tocco personale all’ambiente in cui viene messa. E dovete sapere che basta davvero molto poco per farlo. Serve un’applicazione per l’editing fotografico che abbia implementata, al suo interno, l’Intelligenza Artificiale che guiderà tutti passo dopo passo in maniera semplice e molto rapida.

Ecco come migliorare, portandole alla perfezione, tutte le fotografie realizzate!

Sono pochi e semplici passi da mettere in pratica, ma sappiate che i risultati saranno stupefacenti. una volta realizzate le foto ed installata una di queste applicazioni, vi si aprirà un mondo dinanzi agli occhi. Ed anche se non siete esperti non dovete aver paura di utilizzarle. Innanzitutto, queste App vi consentono di rendere ottimare esposizione, luminosità, contrasto della foto automaticamente. Canva e Lightroom su tutte, permettono di farlo facilmente e gratuitamente.

Basta premere il pulsante dedicato. Se, poi, avete realizzato uno scatto di un tramonto, di un alba, ma la foto non è nitida, sappiate che c’é una funzionalità Ai che vi rende facile la vita. Parliamo di Ai Denoise. che troverete in Lightroom o Canva. La funzionalità Pixelhunter, invece, vi consentirà di ,mantenere alta la qualità alta nonostante il cambi di dimensioni della foto. Un altro valido aiuto dell’Intelligenza Artificiale lo si ha quando si vuole eliminare definitivamente lo sfondo da una foto in modo che resti soltanto il soggetto.

In questo caso, il tool che lo permette è implementato in Canva Pro e Adobe Express. Fotor e Picsart, invece, vi consentiranno di togliere ed aggiungere oggetti alle vostro senza alcuna fatica. Ma ci sono, per questo anche Photoroom e Gomma Magica su Android. Insomma, di opzioni per rendere perfette le foto ce ne sono davvero tantissime e vi garantiranno anche l’apposizione di filtri ed effetti che renderanno artistici i vostri scatti.